Strasbourg va récupérer deux pépites de Chelsea

Et deux arrivées supplémentaires dans un secteur surchargé. Chelsea ne craint visiblement pas l’accumulation, et a ainsi trouvé des accords pour les transferts de Jamie Gittens (Borussia Dortmund) et Joao Pedro (Brighton), qui vont rejoindre les Blues en pleine Coupe du Monde des Clubs. Un club ne voit pas d’un mauvais œil cette addiction aux transferts. Il s’agit de Strasbourg, qui bat pavillon commun avec Chelsea, et qui récupère chaque année ceux qui n’ont aucune chance de jouer un rôle en Premier League.

Cela a été le cas durant deux ans avec Andrey Santos, qui s’est imposé la saison passée comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, ou avec Dorde Petrovic, le solide gardien serbe. Cet été encore, le club alsacien, qui avait fini 7e du dernier championnat, va avoir droit à son lot de joueurs prêtés. Et pas n’importe lesquels. Nous vous en avions déjà parlé au cours des mois précédents, et selon The Athletic, le deal est scellé : Strasbourg va accueillir la pépite équatorienne Kendry Paez.

Mathis Amougou en route vers Strasbourg

Recruté il y a déjà deux ans par Chelsea, alors qu’il n’avait que 15 ans, ce milieu offensif est annoncé comme l’une des plus grandes promesses du football sud-américain. Il a débarqué il y a quelques mois en Angleterre pour démarrer son acclimatation, et c’est bien du côté de Strasbourg qu’il devrait découvrir les spécificités du football européen. Un gros coup pour la formation de Liam Rosenior, tant Paez, qui a eu 18 en mai dernier, est jugé phénoménal.

Deuxième joueur annoncé comme prêté à Strasbourg, le milieu français Mathis Amougou. Ce dernier avait été recruté cet hiver par Chelsea, en provenance de l’AS Saint-Etienne, et avait signé un contrat de 8 ans avec les Blues. Relégué avec l’ASSE, il va donc retrouver la L1 avec Strasbourg, qui comptera sur ce renfort pour oublier Andrey Santos, récupéré par Chelsea, et Habib Diarra, vendu à Sunderland contre 37 M€.