Benoît Badiashile : «je serai toujours à Chelsea la saison prochaine»

Champion mon frère. Hier soir, Benoît Badiashile et ses coéquipiers ont remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux Etats-Unis aux dépens du Paris Saint-Germain. Loin d’être favoris avant le coup d’envoi de la rencontre, les Londoniens se sont imposés avec la manière sur le score de 3 à 0. Un nouveau succès pour les Blues, déjà vainqueurs de la Ligue Europa Conférence en mai dernier face au Betis (victoire 4-1). De quoi donner le sourire au défenseur français, passé par l’AS Monaco. «C’est une fin de saison incroyable pour nous. Je suis heureux et fier d’écrire l’histoire avec ce club», nous a-t-il confié en exclusivité.

Un nouveau titre avec Chelsea

Pour en arriver là, les pensionnaires de Stamford Bridge ont dû beaucoup travailler, eux qui ont vécu de multiples changements depuis la prise de pouvoir de la nouvelle direction incarnée par Todd Boehly. «Il y a eu énormément de travail et de patience pour aller jusqu’à ce succès. Je suis fier de mon équipe, fier du travail que nous avons accompli et des titres remportés», souligne Badiashile. Malheureusement blessé et en tribunes hier soir, il a vu son équipe surclasser les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions. Il a aussi vécu des moments de tensions après la rencontre.

«C’est normal qu’il y ait de la tension sur cette fin de match. C’étaient les dernières minutes d’une longue saison qui a été éprouvante pour les deux équipes», a avoué l’international tricolore aux 2 capes avec les A. En effet, sa saison 2024-25 a débuté le 18 août dernier par un match de Premier League face à Manchester City. Près de onze mois plus tard, elle s’est donc achevée par un titre mondial. Des efforts qui en valaient la peine pour le natif de Limoges (22 matches). Malgré tout, il admet qu’il a fallu digérer cette cadence infernale.

Badiashile est clair pour son avenir

«C’est vrai que les saisons sont très très longues pour nous. C’est difficile car il y a énormément de fatigue pas seulement physique, mais aussi mentale. Mais ça fait partie de notre métier. Donc oui effectivement les vacances sont les bienvenues. Ça nous permettra de recharger les batteries et de revenir déterminer pour la saison prochaine.» Une saison qu’il passera à Chelsea. Approché par plusieurs écuries, dont l’Olympique de Marseille, le joueur de 24 ans ne quittera pas Londres durant le mercato d’été.

Selon nos informations, Enzo Maresca a clairement fait savoir que Badiashile fait partie de son projet et qu’il compte sur lui pour le nouvel exercice à venir. La porte est donc verrouillée pour le joueur, qui nous a confirmé qu’il serait bien là cette année. «Oui, je serai toujours à Chelsea la saison prochaine. Le club, le coach et tout le staff me donnent énormément de confiance et croient en moi. Je ferai tout pour leur rendre sur le terrain. J’aime le club, la ville et les supporters. Et donc j’espère pouvoir écrire encore un peu plus l’histoire avec ce magnifique club.» Après des vacances bien méritées, il sera temps de repartir à la conquête de nouveaux trophées pour Benoît Badiashile, qui garde aussi les Bleus et le Mondial 2026 dans un coin de sa tête.