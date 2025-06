Strasbourg vise une pépite de Chelsea

Après une saison exceptionnelle passée à lutter pour la Ligue des Champions jusqu’à la dernière journée, Strasbourg a finalement calé dans le sprint final, mais disputera tout de même la Conférence Ligue la saison prochaine. De quoi hausser les ambitions de Mark Keller, qui s’est exprimé sur les possibilités de recrutement du club alsacien pour la saison prochain au micro de RMC.

«Kendry Paez c’est un jeune joueur extrêmement talentueux qui a impressionné tout le monde. Mais ça ce sont des discussions qu’on aura avec les dirigeants de BlueCo et de Chelsea pour trouver les trois joueurs qui vont venir nous renforcer», a expliqué le président strasbourgeois au moment d’évoquer le dossier chaud de l’Equatorien de 18 ans. Avant de refroidir les ardeurs du plateau sur Petrovic, prêté par Chelsea cette saison et qui a gardé les cages du RCSA cette saison : «Je ne pense pas qu’il revienne à Strasbourg, parce que c’est joueur d’une qualité incroyable et je pense qu’il peut viser probablement un club de Ligue des Champions ou de Ligue Europa, à Chelsea ou ailleurs, s’il venait à quitter Chelsea.»