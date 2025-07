La météo menace Real Madrid - Juventus à Miami

Déjà six rencontres ont été interrompues en raison des conditions météo ou de risques d’orage. Une nouvelle pourrait s’ajouter à la liste ce mardi à Miami. Selon RMC Sport, les conditions météo en Floride pourraient perturber le huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre le Real Madrid et la Juventus, prévu ce mardi à 21h (heure française) au Hard Rock Stadium de Miami. Des orages sont annoncés dans l’après-midi, et le service météorologique américain évoque un risque "probable" au moment du coup d’envoi.

Plusieurs matches ont déjà été interrompus depuis le début du tournoi à cause des protocoles liés aux orages. Dani Carvajal, défenseur du Real, regrette, lui, un dispositif trop strict : « Ce n’est pas habituel pour nous en Europe. Il faudrait un protocole un peu moins dur. » Cette rencontre très attendue, qui pourrait marquer les débuts de Kylian Mbappé dans le tournoi, n’échappe donc pas à l’incertitude.