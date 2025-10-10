Qualifs Mondial 2026 : un quadruplé d’Aubameyang sauve le Gabon, la RD Congo ne lâche pas le Sénégal

Suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. Dans le groupe B, le duel à distance entre le Sénégal et la RD Congo fait rage. Les deux pays ont assuré les deux premières places, mais seulement deux points les séparent au classement. Qui finira premier et ira directement à la Coupe du Monde ? Pour le moment, c’est le Sénégal qui tient la corde. Grâce à leur large succès 5-0 face au Soudan du Sud, les lions de la Teranga conservent leurs deux points d’avance sur les Congolais (vainqueurs 1-0 du Togo), mais disposent désormais d’une bien meilleure différence de but (+15 contre +8). Tout reste donc à jouer.

Idem dans le groupe F qui nous a offert le spectacle du jour. Si la Côte d’Ivoire a logiquement cartonné les Seychelles (7-0), les Éléphants ont longtemps pensé que le Gabon était tombé dans le piège de la Gambie. Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang menaient 2-1 avant de se faire égaliser puis dépasser. C’était sans compter sur un PEA en feu. Auteur d’un quadruplé, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a permis aux siens de s’imposer 4-3, même s’il a été expulsé en fin de match après avoir reçu un deuxième carton jaune. Un résultat vital puisque le Gabon reste collé à un point des Ivoiriens au classement.

Les résultats des matches de 15h

Groupe B

Soudan du Sud-Sénégal : 0-5 (Sarr x2, Mané, Jackson, Ndiaye)

Soudan-Mauritanie : 0-0

Togo-RD Congo : 0-1 (Bakambu)

Groupe F

Gambie-Gabon : 3-4 (Minteh, Sidibeh x2 ; Aubameyang x4)

Seychelles-Côte d’Ivoire : 0-7 (Sangaré, Agbadou, Diakité, Guessand, Diomandé, Adingra, Kessié)