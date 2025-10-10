La Coupe du Monde 2034 reprogrammée en 2035 ?

Hier, Gianni Infantino déclarait au congrès de l’EFC qu’il ouvrait la voie à des Coupes du Monde organisées plus régulièrement en dehors de la traditionnelle période estivale. « Nous sommes déjà entrés dans les détails, nous en discutons tout le temps. Il ne s’agit pas seulement d’une Coupe du Monde, c’est une réflexion générale. Même quand vous jouez dans certains pays européens en juillet, il fait très, très chaud, donc nous devons peut-être y réfléchir. En fait, le meilleur mois pour jouer au football, qui est juin, n’est pas très utilisé en Europe. Il existe peut-être des moyens d’optimiser le calendrier, mais nous en discutons et nous verrons quand nous arriverons à des conclusions. Nous devons simplement garder l’esprit ouvert. »

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, The Athletic nous apprend que la FIFA envisagerait d’ailleurs de programmer l’édition 2034, qui doit se tenir en Arabie saoudite, en milieu de saison, comme ce fut le cas en 2022 au Qatar. Cependant, le média explique que cette 25e édition du tournoi pourrait même se dérouler en 2035 ! La raison est simple : cela éviterait de programmer le Mondial durant le mois du ramadan, prévu entre novembre et décembre 2034. L’idée serait donc de la jouer en janvier-février 2035. Rien n’est acté, mais la FIFA ne s’interdit désormais plus rien.