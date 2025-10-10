Menu Rechercher
Jocelyn Gourvennec réclame 2 M€ au FC Nantes

Jocelyn Gourvennec avec Franck Kita le jour de sa présentation @Maxppp

Nommé à la tête du FC Nantes en novembre 2023 pour remplacer Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec n’a pas fait long feu chez les Canaris. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le technicien breton a été écarté en mars 2024 après avoir concédé neuf revers en treize matches.

Aujourd’hui, Ouest France nous apprend que les avocats de Gourvennec aux Prud’hommes réclament 2 M€ au FC Nantes. Ces derniers estiment que le mauvais bilan sportif de leur client ne peut être considéré comme une faute grave.

