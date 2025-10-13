Menu Rechercher
Bayern Munich : bonne nouvelle pour Jamal Musiala

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
musiala @Maxppp

Ces dernières saisons, Jamal Musiala enchaîne les blessures. Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, l’Allemand de 22 ans est absent depuis le début de saison après une terrible blessure sur un choc avec Gianluigi Donnarumma en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Touché à la cheville et victime d’une fracture du péroné, le natif de Stuttgart a raté trois mois de compétition. Pour autant, son retour pourrait avoir lieu avant la fin de l’année comme l’explique le média allemand AZ.

En plein programme de réhabilitation, celui qui a été également formé à Chelsea peut courir à 80% de son poids normal, preuve de ses progrès évidents. Comme le milieu offensif le confesse lui-même, il vise un retour à la compétition d’ici à la fin de l’année : «je prends mon temps ; je ne souhaite pas préciser de date. Mais compte tenu des progrès réalisés jusqu’à présent, je dirais : je veux continuer à disputer des matchs de compétition avec le FC Bayern en 2025.» Un objectif qui semble désormais de plus en plus réalisable.

