Menu Rechercher
Commenter 1

La réponse directe d’Alexia Putellas à l’offre du PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Alexia Putellas célèbre un but avec le Barça @Maxppp

C’était la grosse information durant la fin du mercato du football féminin. Après avoir réussi à attirer dans ses filets la joueuse du Real Madrid Olga Carmona, le Paris Saint-Germain a tenté de faire venir la star du FC Barcelone, Alexia Putellas. Libre à la fin de saison, la double Ballon d’Or 2021 et 2022 a préféré décliner l’offre parisienne. Interrogée par Sport, l’Espagnole de 31 ans s’est expliquée.

La suite après cette publicité

« Cette proposition a fait le buzz dans les médias, mais ce n’était pas la première. Le chemin a été court et facile. Quand elle est arrivée, comme pour les autres propositions, j’ai discuté avec le club : « Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Comptez-vous sur moi ou non ? ». Et là, le débat a pris fin : le présent, c’est le maillot que je porte. Ma relation avec le club a toujours été basée sur la confiance et la simplicité. Tout le monde sait ce que cela signifie pour moi de jouer ici : ce n’est pas une relation de travail classique du type « je travaille et je suis rémunéré ». Cela va bien au-delà. J’ai passé près de la moitié de ma vie au Barça, j’ai fait 95 % de ma carrière ici. Cela continuera ainsi tant que, d’une part, je continuerai à ressentir cette motivation, cette énergie et cette exigence quotidienne pour donner le meilleur de moi-même et atteindre les objectifs, et, d’autre part, que le club ressentira la même chose. » C’est dit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Barcelona
PSG
Alexia Putellas

En savoir plus sur

Barcelona Logo FC Barcelone
PSG Logo Paris Saint-Germain
Alexia Putellas Alexia Putellas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier