La réponse directe d’Alexia Putellas à l’offre du PSG

C’était la grosse information durant la fin du mercato du football féminin. Après avoir réussi à attirer dans ses filets la joueuse du Real Madrid Olga Carmona, le Paris Saint-Germain a tenté de faire venir la star du FC Barcelone, Alexia Putellas. Libre à la fin de saison, la double Ballon d’Or 2021 et 2022 a préféré décliner l’offre parisienne. Interrogée par Sport, l’Espagnole de 31 ans s’est expliquée.

« Cette proposition a fait le buzz dans les médias, mais ce n’était pas la première. Le chemin a été court et facile. Quand elle est arrivée, comme pour les autres propositions, j’ai discuté avec le club : « Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Comptez-vous sur moi ou non ? ». Et là, le débat a pris fin : le présent, c’est le maillot que je porte. Ma relation avec le club a toujours été basée sur la confiance et la simplicité. Tout le monde sait ce que cela signifie pour moi de jouer ici : ce n’est pas une relation de travail classique du type « je travaille et je suis rémunéré ». Cela va bien au-delà. J’ai passé près de la moitié de ma vie au Barça, j’ai fait 95 % de ma carrière ici. Cela continuera ainsi tant que, d’une part, je continuerai à ressentir cette motivation, cette énergie et cette exigence quotidienne pour donner le meilleur de moi-même et atteindre les objectifs, et, d’autre part, que le club ressentira la même chose. » C’est dit.