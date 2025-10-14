Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

Belgique : Rudi Garcia ironise sur sa suspension contre le Kazakhstan

Par André Martins
1 min.
Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique @Maxppp
Pays de Galles 2-4 Belgique

La Belgique s’est imposée 4-2 sur la pelouse du Pays de Galles, lundi soir, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Malgré un premier but encaissé très tôt, les Diables Rouges ont rapidement renversé le score pour valider leur victoire et prendre la première place du groupe J avec 14 points.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre, le sélectionneur belge Rudi Garcia a commenté le deuxième but gallois en pointant une faute préalable, avant de réagir avec ironie à son second carton jaune reçu pour protestation. « Pour moi, leur deuxième but est entaché par une faute. Il paraît que je suis suspendu pour le match au Kazakhstan. C’est bien : cela va m’éviter un voyage de trop d’heures. » Une touche d’autodérision pour dédramatiser une absence qui ne semble pas trop le préoccuper.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Belgique
Rudi Garcia

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Belgique Flag Belgique
Rudi Garcia Rudi Garcia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier