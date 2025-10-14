Belgique : Rudi Garcia ironise sur sa suspension contre le Kazakhstan

La Belgique s’est imposée 4-2 sur la pelouse du Pays de Galles, lundi soir, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Malgré un premier but encaissé très tôt, les Diables Rouges ont rapidement renversé le score pour valider leur victoire et prendre la première place du groupe J avec 14 points.

Interrogé après la rencontre, le sélectionneur belge Rudi Garcia a commenté le deuxième but gallois en pointant une faute préalable, avant de réagir avec ironie à son second carton jaune reçu pour protestation. « Pour moi, leur deuxième but est entaché par une faute. Il paraît que je suis suspendu pour le match au Kazakhstan. C’est bien : cela va m’éviter un voyage de trop d’heures. » Une touche d’autodérision pour dédramatiser une absence qui ne semble pas trop le préoccuper.