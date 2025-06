Luis Henrique quitte l’OM et signe à l’Inter Milan

Cette fois-ci, c’est la bonne. Luis Henrique quitte définitivement l’Olympique de Marseille. Un club qu’il avait déjà quitté une première fois en 2022 pour retourner à Botafogo sous la forme d’un prêt puisqu’il n’était pas parvenu à s’imposer dans la cité phocéenne. A l’hiver 2024, il a eu une deuxième chance avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Sous les ordres de Gennaro Gattuso, puis de Jean-Louis Gasset, il a participé à 24 rencontres toutes compétitions confondues lors de sa 1/2 saison (1 but).

La suite après cette publicité

Mais avec Roberto De Zerbi, Luis Henrique a passé un cap. En effet, il a terminé l’exercice 2024-25 avec un joli bilan de 9 buts et 10 assists en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Important pour les siens, bien qu’il ait connu un petit coup de mou durant la saison, le Brésilien de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec Marseille, a tapé dans l’oeil de plusieurs écuries dont le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, Nottingham Forest ou encore Newcastle. Mais tous ont été devancés par l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Luis Henrique est Nerazzurro

Pendant des semaines, les Lombards ont échangé et négocié avec Pablo Longoria et ses équipes, avec lesquels ils entretiennent d’excellentes relations notamment après les deals Joaquin Correa et Valentin Carboni. Et tout ce petit monde a fini par trouver un accord le 28 mai dernier comme révélé en exclusivité sur notre site. Une nouvelle qui a été confirmée aujourd’hui par les deux écuries européennes, qui ont officialisé ce transfert d’un montant d’environ 25 M€ par le biais d’un communiqué de presse.

«Le Brésilien né en 2001 arrive définitivement de l’Olympique de Marseille (…) Le vent dans son dos continue de souffler fort et le pousse désormais à Milan, où il devient le 36e Brésilien de l’histoire de l’Inter. Pour Luis Henrique, une nouvelle aventure commence, une aventure qu’il abordera à toute vitesse», indique le communiqué de l’Inter. Une belle revente de la part de l’OM, qui avait acheté le joueur environ 12 M€ en 2020. De son côté, le joueur va découvrir la Serie A et le football italien au sein d’un grand d’Europe.