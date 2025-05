L’Inter Milan a trouvé un accord avec l’OM pour Luis Henrique

C’est l’un des premiers gros dossiers du mercato d’été pour l’Olympique de Marseille. En effet, depuis plusieurs semaines, Luis Henrique est devenu un dossier très chaud sur le bureau de Medhi Benatia et Pablo Longoria. Luis Henrique fait toujours l’objet d’une approche plus que concrète de la part de l’Inter Milan comme nous vous le révélons depuis plusieurs semaines. Le club lombard a érigé le milieu brésilien en priorité pour la fenêtre estivale et espérait même pouvoir le recruter dès le mois de juin, pour pouvoir l’aligner lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. En attendant de pouvoir trouver un terrain d’entente avec le club phocéen, l’actuel demi-finaliste de la Ligue des Champions avait rapidement trouvé un accord verbal avec l’ancien joueur de Botafogo aujourd’hui âgé de 23 ans et sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028.

Si l’Inter était seul en tête de la course à la signature de Luis Henrique, de nombreuses écuries européennes étaient revenues à la charge ces derniers mois. On peut notamment citer le Bayer Leverkusen, Newcastle, Nottingham Forest, mais aussi le Bayern Munich. D’ailleurs, Medhi Benatia avait totalement conscience des multiples convoitises autour de l’ailier brésilien : «il y a du bruit autour de lui, il est convoité. Je l’ai reçu il y a deux semaines pour lui parler de la période actuelle et du fait que ce n’était pas satisfaisant. Mais Luis est un super garçon, il est positif, rigole tout le temps. Le problème, comme je le lui ai dit, c’est que s’il veut faire une grande carrière, à l’OM ou ailleurs, il va devoir faire plus», avait déclaré l’ancien international marocain dans une interview accordée à La Provence. Depuis un mois, l’Inter Milan s’est activé dans les négociations pour trouver un accord avec la direction phocéenne.

Les deux clubs sont tombés d’accord !

D’après nos indiscrétions, l’Inter Milan a enfin trouvé un accord avec l’OM pour Luis Henrique. Auteurs d’une très belle saison, les Nerazzurri de Simone Inzaghi frappent déjà un gros coup sur le mercato d’été. L’ailier brésilien de 23 ans a connu une transformation notable sous la direction de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Il a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Sa capacité à évoluer sur les deux ailes et sa polyvalence en font un atout précieux pour l’Inter, qui pourrait l’intégrer dans son schéma tactique en 3-5-2. Il pourrait notamment concurrencer Denzel Dumfries à droite ou offrir une alternative à Federico Dimarco et Carlos Augusto à gauche. L’OM a récemment prolongé le contrat de Luis Henrique jusqu’en 2028, tout en maintenant un salaire modéré pour le joueur. Cela place le club marseillais en position de force pour négocier un transfert.

Pour l’Inter, cette acquisition représente un investissement judicieux, offrant un bon rapport qualité-prix pour un joueur en pleine ascension. Il ne faut pas oublier que les relations entre l’OM et l’Inter sont bonnes, comme en témoignent les récentes transactions concernant Joaquin Correa et Valentin Carboni. Cela a facilité les négociations pour Luis Henrique et ouvert la voie à des échanges avantageux dans les discussions entre les deux clubs. Malgré une baisse de régime depuis mars, Luis Henrique a démontré une progression constante et une capacité à s’adapter à des environnements exigeants. Son intégration à l’Inter pourrait lui permettre de franchir un nouveau palier, en évoluant dans un championnat compétitif et sous la houlette de Simone Inzaghi. Cette rentrée d’argent va permettre au club marseillais d’investir sur d’autres profils prioritaires, notamment dans le chantier de la défense centrale, ce qui est crucial dans une période de renouveau avec la Ligue des Champions.