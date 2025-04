OM : accord verbal Luis Henrique-Inter Milan

Alors que la fin de saison bat son plein en Ligue 1 et que l’OM s’accroche à sa deuxième place au classement de L1, Luis Henrique, aligné samedi dernier face à Montpellier et auteur de 9 buts et 7 passes décisives cette saison, fait toujours l’objet d’une approche plus que concrète de la part de l’Inter Milan comme nous vous le révélons depuis plusieurs semaines.

Le club lombard a érigé le milieu brésilien en priorité pour le mercato estival et espère même pouvoir le recruter dès le mois de juin pour pouvoir l’aligner lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. En attendant de pouvoir trouver un terrain d’entente avec le club phocéen, l’actuel demi-finaliste de la Ligue des Champions a trouvé un accord verbal avec l’ancien joueur de Botafogo aujourd’hui âgé de 23 ans et sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028.