Ligue 1

Monaco : Myron Boadu part au PSV

Par Hanif Ben Berkane
Myron Boadu avec Bochum @Maxppp

C’est un transfert sur lequel l’AS Monaco misait beaucoup au départ. Recruté il y a 4 ans à l’AZ Alkmaar contre un chèque de 17 millions d’euros, Myron Boadu était annoncé comme le futur numéro 9 de la sélection néerlandaise. Mais le jeune talent n’a jamais confirmé. Au contraire. Blessé et décevant, il a fini par être prêté deux saisons de suite à Twente puis Bochum.

Et cet été, alors que Monaco voulait s’en débarrasser, le buteur de 24 ans a trouvé une porte de sortie définitive. Il a passé sa visite médicale avec le PSV Eindhoven ce vendredi. Le deal va rapporter moins d’un million d’euros à Monaco qui aura tout de même un pourcentage sur une future revente et quelques bonus supplémentaires.

