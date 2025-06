Le FC Versailles blanchi dans l’affaire de "match arrangé"

Alors que la FFF avait décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire pour suspicion de match truqué après la victoire 3-0 de Versailles contre Bourg-en-Bresse, le 25 avril, lors de la 31e journée de National, le club de Versailles ne sera finalement pas sanctionné. Comme indiqué par L’Equipe, la commission fédérale de discipline a notifié au club des Yvelines qu’elle classait, faute de preuves, le dossier sans suite.

En effet, aucune infraction n’a pu être démontrée envers les différents protagonistes. «C’est un soulagement parce que cela ne sera plus un sujet de débats ou d’interrogations en interne et surtout parce que nous n’avions aucun doute. On a nous-mêmes creusé et creusé encore et il n’y avait évidemment rien», a de son côté indiqué le président du club francilien, Alexandre Mulliez.