Mercato : le budget XXL du Paris FC

Fraîchement promu en Ligue 1, le Paris FC voit grand pour son retour dans l’élite, porté par l’arrivée de la famille Arnault à sa tête. D’après L’Équipe, le club parisien prévoit un budget record de 120 à 130 M€ pour la saison 2025-2026, dont 60 à 70 M€ seront consacrés au mercato. Avec cette puissance financière, le PFC entend non seulement se maintenir, mais également viser la première moitié du classement, en devenant ainsi l’un des acteurs majeurs du mercato estival derrière les grosses cylindrées que sont le PSG, Marseille et Monaco.

Les premières recrues, comme Nhoa Sangui et Moses Simon, témoignent de cette ambition nouvelle. Antoine Arnault et Red Bull, actionnaire minoritaire, suivent de près les profils ciblés, cherchant à trouver un équilibre entre jeunesse et expérience. Nous vous révélions d’ailleurs ces derniers jours des intérêts pour Chancel Mbemba, Pablo Rosario ou encore Benjamin André. En parallèle, l’écurie francilienne investit aussi dans ses infrastructures, avec l’agrandissement du centre d’entraînement à Orly et des aménagements prévus au stade Jean-Bouin. Le Paris FC entend visiblement s’installer durablement dans la cour des grands.