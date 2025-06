Jérémy Pied perd son procès en appel contre Panini et l’UNFP

Mauvaise nouvelle pour Jérémy Pied. D’après les informations du Parisien, celui qui évolue désormais avec l’équipe réserve de l’OGC Nice a perdu son procès en appel contre Panini et l’UNFP, concernant l’utilisation de son image dans les célèbres albums de vignettes. L’ancien joueur de Ligue 1, qui estimait que l’indemnisation de 2 000 € obtenue en première instance était insuffisante, réclamait plus de 357 000 € de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande ce mercredi et l’a condamné à verser 5 000 € de frais de procédure aux deux parties adverses. Champion de France en 2021 avec Lille, Jérémy Pied était le seul des quatre plaignants initiaux à avoir contesté la décision rendue en mai 2024.