Indice UEFA : la France remercie le PSG

Merci Paris. Après sa qualification en finale de la Ligue des Champions aux dépens d’Arsenal, le Paris Saint-Germain a, en effet, permis à la France de réduire son retard avec l’Allemagne à l’indice UEFA. Avec cette victoire face aux Gunners, la France compte désormais 17,642 points pour la saison 2024-2025 contre 18,421 pour l’Allemagne.

Pour autant, sur le classement des cinq dernières saisons, les Allemands restent largement devant avec plus de 13 points d’avance. A noter d’ailleurs que même en cas de victoire finale du PSG, le 31 mai prochain du côté de Munich, la France restera à la cinquième place, derrière l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et donc l’Allemagne. Les Pays-Bas, sixièmes, ont plus de 5 points de retard.