Le message de Blaise Matuidi au PSG

Pour parvenir à se hisser, une nouvelle fois, en finale de la Ligue des Champions, le PSG a d’abord dû connaître plus d’une décennie d’échecs, parfois retentissants. Parmi les illustres joueurs parisiens ayant contribué à poser les premières pierres du projet QSI, il y a évidemment Blaise Matuidi. Retraité des terrains depuis 2022, l’ancien milieu de terrain continue d’être actif en dehors, notamment dans le domaine de l’entreprenariat. Et visiblement, il garde toujours un œil sur son ancienne écurie.

Par un message sur LinkedIn, l’international Français (84 sélections, 9 buts) aux trois poumons a félicité les Rouges et Bleus : « hier Paris a montré au monde entier qu’on avait le cœur et le niveau pour rêver plus grand. Entre les retours décisifs de Marqui, la vista de Ruiz et la grinta de Kvara… Quel plaisir ! Je pense aussi que c’est une belle leçon. Ça fait depuis 12 ans que le PSG rêve de Ligue des Champions, et ça fait quelques années qu’on s’en rapproche vraiment. Réussir un projet d’une telle ampleur prend du temps, et aujourd’hui c’est le résultat d’années de travail. Bravo à toute l’équipe, on va profiter du moment. Il manque la dernière et la plus haute marche, je suis sur que tout l’équipe sera à la hauteur, on est derrière vous ! ICI C’EST PARIS. Charo ». Superbe.