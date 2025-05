OL : la course à la signature de Rayan Cherki est lancée !

Ces dernières années, la cérémonie des Trophées UNFP était souvent l’occasion pour Kylian Mbappé (26 ans) de faire passer quelques messages et surtout de lâcher quelques petites déclarations savoureuses sur son avenir au Paris Saint-Germain. Dimanche soir, Rayan Cherki (21 ans) a suivi les pas de son ami et aîné, qui joue à présent au Real Madrid, en s’offrant une sortie médiatique plus que remarquée. Nommé pour l’obtention du titre de meilleur joueur de la saison 2024-25, le Lyonnais, qui a dû s’incliner face à Ousmane Dembélé (PSG), a été questionné au sujet de l’équipe type de la L1 dans laquelle il figure aux côtés de Lucas Chevalier (LOSC) et 9 joueurs du Paris Saint-Germain.

«C’est un plaisir quand on voit les bons joueurs qui se trouvent ici (de faire partie de ce XI, ndlr). Maintenant je vais parler à Bradley : j’espère qu’Ousmane ne va pas marquer beaucoup de buts à la dernière journée parce qu’on va se battre avec Maghnes (Akliouche) pour le titre de meilleur passeur. Mais que le meilleur gagne», a-t-il avoué avant de répondre au journaliste qui lui a demandé s’il se sentirait bien dans un tel vestiaire. « Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas.»

Des rendez-vous manqués entre Cherki et le PSG

Des propos qui ont fait beaucoup parler depuis. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters de l’OL n’ont pas apprécié sa réponse et cette porte ouverte au club de la capitale. Certains ont toujours en travers de la gorge le départ de Bradley Barcola il y a deux ans. Ils n’ont pas forcément envie de voir ce pur produit de l’académie rejoindre un club ennemi. Un club qui a déjà été lié à plusieurs reprises au Bleuet par le passé. Au mercato d’hiver 2023, les Parisiens souhaitaient s’offrir les services du crack lyonnais afin de compenser le départ de Pablo Sarabia. Malgré des discussions sérieuses et des offres, les Franciliens, sous l’impulsion de Luis Campos, avaient échoué dans leur mission.

Mais ils étaient revenus à la charge, notamment l’été dernier. A un an de la fin de son contrat, Cherki était ciblé par les Parisiens, prêts à lâcher 15 M€ (hors bonus). L’OL et John Textor étaient d’accord. Mais le joueur avait temporisé et donné sa priorité à l’Allemagne et au Borussia Dortmund. Cependant, ce dossier n’est pas allé à son terme et le PSG, qui n’a pas apprécié d’être repoussé, a fermé la porte. Malgré quelques approches de clubs étrangers, le joueur né en 2003 était finalement resté entre Rhône et Saône, lui qui a été un temps écarté avant de retrouver une place dans le groupe après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2026, avec une option pour une année supplémentaire si jamais il ne change pas de club durant cette intersaison 2025.

La priorité est ailleurs

Et ce n’est pas un secret, son départ est attendu cet été, après sa meilleure saison sous le maillot rhodanien. En effet, le natif de Lyon a marqué 8 buts et délivré 10 assists en 29 apparitions en championnat. Si on s’intéresse à ses statistiques toutes compétitions confondues, celui qui est dragué par la France, l’Algérie et l’Italie affiche un bilan de 12 buts et 19 assists en 43 rencontres. L’hiver dernier, nous vous avons révélé que l’OL avait fixé son prix à 30 M€. Certaines sources, elles, nous parlaient d’un montant compris entre 30 et 35 M€. Des écuries anglaises, dont Liverpool, ainsi que le Bayer Leverkusen étaient notamment sur le coup. Nous vous avions aussi précisé que le PSG était en pole avec les Reds en décembre dernier. Quelques mois plus tard, où en est-on dans ce dossier ?

D’après nos informations, le PSG ne fait pas de Cherki sa priorité. Le club veut avant tout recruter un milieu expérimenté et un défenseur central. En cas de départ dans le secteur offensif, un recrutement pourrait être envisageable. Mais ce n’est pas du tout la tendance à cette heure. De son côté, Rayan Cherki a plusieurs courtisans à ses pieds. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, la tendance est plutôt de rejoindre la Premier League, où plusieurs écuries sont séduites. Liverpool, qui plait au joueur, est toujours là. En Allemagne, le Borussia Dortmund ne lâche pas l’affaire. Mais si le BVB ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, il sera très compliqué de l’attirer dans ses filets. Enfin, il figure dans la liste des joueurs ciblés par le Bayer Leverkusen pour remplacer Florian Wirtz. Xabi Alonso apprécie aussi beaucoup son profil, mais il n’aura pas la main sur le recrutement au Real Madrid. Dans le même temps, du côté de Lyon, où John Textor s’est récemment rabiboché avec Nasser Al-Khelaïfi, certaines sources nous ont fait savoir qu’au vu de la situation du club, on ne peut rien exclure concernant le joueur, pour lequel la porte est ouverte. Affaire à suivre…