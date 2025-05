PSG : Luis Enrique a désigné sa priorité au poste de numéro 9

À Paris, l’heure est plutôt au repos en ce moment, mais en coulisses, on s’active déjà pour préparer la saison prochaine. Alors qu’une large partie du groupe était censée reprendre l’entraînement hier, après s’être vu octroyée plusieurs jours de repos par Luis Enrique suite à la qualification en finale de Ligue des Champions, la direction du PSG avance déjà ses pions sur le mercato. Ces derniers jours, nous vous révélions d’ailleurs les deux pistes préférentielles du club en défense pour préparer la saison prochaine.

Il y a Joel Ordóñez, défenseur central équatorien de 21 ans évoluant au Club Bruges, et Cristhian Mosquera (20 ans), prometteur défenseur de Valence, et international espoir espagnol. Au milieu de terrain, le trio Neves, Vitinha, Ruiz continue de rendre satisfaction, tandis que Luis Enrique réaffirme sans relâche sa confiance pour Senny Mayulu, mais aussi Warren Zaïre-Emery, malgré une passe plus compliquée. C’est plutôt en attaque que des mouvements pourraient donc être à prévoir cet été. Et la presse allemande croit connaître la priorité de Luis Enrique…

Luis Enrique serait fan de Serhou Guirassy

Selon BILD, c’est vers le sniper Serhou Guirassy que Paris devrait se tourner dans les prochaines semaines. Alors que l’avenir de Kolo Muani au PSG s’écrit plus qu’en pointillés, l’attaquant guinéen aurait été identifié comme le candidat numéro un à sa succession. Cette information peut évidemment surprendre au regard des exigences de l’Espagnol à ce poste et du calvaire vécu par Kolo Muani (Ramos doit aussi se contenter de miettes en ce moment), mais rappelons que Luis Enrique ne s’est jamais interdit de jouer avec un vrai numéro 9 de métier. Sur un ton ironique, il avait déclaré ceci en janvier lorsqu’on lui demandait pourquoi Guardiola jouait avec un 9, mais pas lui : «Le 9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? Haaland. Voilà, voilà pourquoi Guardiola joue avec un vrai 9 et pas moi.»

Il avait aussi répondu à un journaliste en novembre : «Apporte-le moi si tu l’as cet attaquant». En d’autres termes : un numéro 9 clinique aurait toutes ses chances dans ses équipes. Guirassy en est devenu un, et sa nouvelle saison dans un Dortmund malade parle pour lui : 33 buts (et 9 passes décisives) en 44 matchs. BILD ajoute qu’une clause de sortie existe dans le contrat de Guirassy, mais à un tarif de 70 M€, et applicable à une liste de clubs bien définis, dont le PSG ne fait pas partie : le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea ou encore Arsenal sont les écuries citées. Si Guirassy a souvent répété se plaire à Dortmund, il faudra suivre ses intentions dans l’hypothèse où Paris se positionne concrètement. L’ancien attaquant du LOSC, lié à Dortmund jusqu’en 2028, est aujourd’hui estimé à 40 millions d’euros par le site Transfermarkt. Mais le club allemand se montrera très certainement intransigeant.