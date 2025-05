Manchester United : Ruben Amorim redoute une qualification en Ligue des Champions…

À dix jours de la finale de la Ligue Europa contre Tottenham, Rúben Amorim a surpris en affirmant que se qualifier pour la Ligue des champions ne faciliterait pas son travail… bien au contraire. Pour l’ancien coach du Sporting Portugal, engagé dans une saison difficile, le calendrier surchargé d’une campagne européenne de très haut niveau pourrait freiner la progression d’un groupe encore en construction. « Nous avons besoin de plus de temps avec l’équipe. Il y a beaucoup de choses à organiser à Carrington, et pour cela, il faut du temps, sans être constamment pris par les matchs », a-t-il déclaré. Selon lui, United a encore besoin de travail sur le terrain plus que de projecteurs européens.

Mais Amorim ne minimise pas l’importance de la finale du 21 mai. Il sait que la patience des supporters sera limitée si United échoue à Bilbao : « Ce serait vraiment mauvais si nous ne gagnons pas. Il faudra être parfait pour que tout puisse continuer. Je le sais. » Interrogé sur son avenir, il a balayé toute idée de démission, malgré des propos plus ambigus tenus après la défaite contre West Ham. Il reste déterminé à poursuivre sa mission, convaincu qu’il peut redresser le club. En guise de symbole fort, le Portugais a même pris en charge les frais pour que les familles de son staff puissent se rendre à la finale, dans un club marqué par des réductions budgétaires massives.