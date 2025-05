L’énorme annonce d’Eagle Football Group pour sauver l’OL !

Sous le coup d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 et en passe de se voir infliger une lourde sanction de l’UEFA, l’Olympique Lyonnais vit une fin de saison stressante. Pour rappel, le club rhodanien, défait par l’AS Monaco le week-end dernier, a quasiment dit adieu à la Ligue des Champions et pourrait même ne disputer aucune compétition européenne la saison prochaine. Récemment interpellé par des supporters lyonnais, John Textor avait pourtant tenu à rassurer tout le monde.

« Ne t’inquiète pas, on a de l’argent. On le dépense. Arrête de lire la presse, tu n’as pas à t’inquiéter. On ne va pas être relégué, on a l’argent. C’est la presse qui veut faire mal », avait notamment lancé le patron de l’OL à un fan de l’OL avant d’ajouter : «évidemment qu’on traverse un mauvais moment en France, mais j’ai mis 293 millions d’euros, et vous pensez que je vais laisser tomber car ils (la DNCG) m’en demandent 50 ? Nous allons bien». Une sortie cash qui n’atténue en rien l’inquiétude des amoureux du Groupama Stadium. Ce jeudi soir, un nouveau communiqué visant à rassurer le peuple lyonnais est pourtant tombé.

Un communiqué pour rassurer !

Eagle Football Group, à défaut de garanties solides, a ainsi réaffirmé être sur la bonne voie sur le plan économique, alors que la situation de l’Olympique Lyonnais, détenu par la société américaine, est on ne peut plus préoccupante. «Les initiatives stratégiques précédemment annoncées par Eagle Football Holdings progressent et devraient apporter un soutien supplémentaire à Eagle Football Group», précise le communiqué avant de poursuivre : «EFH est désormais dans la phase finale du processus de vente/plan stratégique concernant sa participation dans Crystal Palace Football Club. EFH prévoit également de déposer sa déclaration d’enregistrement confidentielle relative à son introduction en Bourse prévue auprès de la SEC au cours du mois de mai 2025».

Avec la vente de sa participation dans le club anglais de Crystal Palace et son introduction en Bourse, Eagle Football Group espère donc sortir de cette situation précaire et ainsi permettre à l’OL d’éviter les sanctions prévues par la DNCG. Des rentrées d’argents imminentes qui pourraient donc rassurer les supporters lyonnais même si une victoire contre Angers et un avenir européen demeurent, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les principales priorités du club…