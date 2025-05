La finale de la Coupe de France sera diffusée au Parc des Princes

Le PSG s’apprête à vivre une fin de saison palpitante. D’ores et déjà champion de France, le club de la capitale a désormais les yeux rivés vers Munich et la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Avant cela, les hommes de Luis Enrique auront toutefois une autre finale à disputer avec la Coupe de France. Opposé au Stade de Reims, le PSG espère logiquement soulever un nouveau trophée et ainsi faire le plein de confiance. Pour rappel, la rencontre se déroulera à Saint-Denis, au Stade de France, le 24 mai prochain.

Mais à l’occasion de la fin de saison, le Paris Saint-Germain ouvrira les portes de son Parc des Princes pour un week-end inédit et festif, le « Stadium Tour Playground ». Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, des animations pour les enfants, une exposition de trophées et même un DJ set seront ainsi organisés au sein de l’enceinte parisienne, qui diffusera donc le match face aux Rémois. Le club a par ailleurs précisé que l’ancien attaquant Guillaume Hoarau sera présent.