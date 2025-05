L’OL annonce le départ d’Alexandre Lacazette

L’heure des adieux. Samedi soir, Alexandre Lacazette (33 ans) va jouer son dernier match sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Un club où il a tout connu, lui qui est arrivé en 2003 au sein des catégories jeunes. Ensuite, il a gravi tous les échelons jusqu’à l’équipe première, où il a explosé. Mais en 2017, il a quitté son club de cœur pour aller tenter l’aventure à Arsenal. Cinq ans plus tard, le footballeur, libre de tout contrat, est retourné à Lyon pour vivre une seconde noce. Si sa première saison a été très bonne, il a connu des hauts et des bas les deux années suivantes.

En fin de contrat le 30 juin prochain, le Général va bientôt quitter ses troupes. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure avec l’attaquant tricolore, qui a des touches avec Neom en Arabie saoudite comme révélé par nos soins il y a quelques jours. Ce jeudi, Paulo Fonseca a confirmé la nouvelle en conférence de presse. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL. « J’ai discuté avec Alex aujourd’hui. C’est vrai, ce sera son dernier match ici. Ce sera une motivation supplémentaire pour l’équipe.»

Fonseca confirme le départ de Lacazette

Il poursuit : «il a fait des choses magnifiques pour ce club. C’est un grand professionnel, j’ai adoré travailler avec lui. On doit faire un grand match pour lui, il mérite une belle sortie.» Rayan Cherki, son coéquipier et ami, est du même avis. «Il m’a toujours défendu. J’ai toujours essayé de lui donner le maximum de moi-même. Merci mon frère pour ce que tu as fait pour le club, pour moi. Pour moi, c’est la plus grande légende de l’OL. J’espère qu’il a aimé jouer à mes côtés, moi en tout cas j’ai adoré jouer avec lui.»

Il continue : «sur le terrain, il ne m’a pas forcément appris beaucoup, mes qualités étaient déjà là. Mais c’est en dehors du terrain qu’il m’a apporté énormément. Ce serait magnifique de faire une 11e passe décisive pour Lacazette. Je vais tout faire pour qu’il marque encore.» Une belle façon de terminer pour Alexandre Lacazette, qui va vivre sa dernière danse avec l’OL samedi soir face au SCO d’Angers. Avant, pendant et après la rencontre plusieurs hommages seront d’ailleurs rendus à "Lacaz".