Le PSG et Liverpool poussent pour Rayan Cherki

Depuis quelques jours, le cas Rayan Cherki fait de nouveau couler beaucoup d’encre ici et là. Jeudi dernier, le footballeur âgé de 21 ans a fait une sortie médiatique remarquée après la belle victoire 3 à 2 de l’Olympique Lyonnais face à l’Eintracht Francfort en Ligue Europa. Auteur d’un but et de deux passes décisives face à l’écurie allemande, l’international Espoirs tricolore a été assailli de questions au sujet de son avenir en zone mixte. Mais le natif de Lyon s’est montré plutôt clair : «pour l’instant, il reste encore deux matches (un en Coupe de France à présent, ndlr) et on verra à la fin de la saison si je suis encore là.»

L’avenir de Cherki est au centre des débats

Lundi, Cherki a de nouveau affolé les supporters lyonnais et parisiens après la publication d’un tweet. En effet, il a partagé des clichés de lui lors du match perdu face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des Princes (3-1). Le tout accompagné d’émojis "sablier". Ce qui a fait réagir la communauté rhodanienne, qui y a vu un message envoyé au club de la capitale. Mais les fans de l’OL ont été vite rassurés lorsqu’il a partagé une photo de lui avec un émoji "lion". Toutefois, cela ne met pas pour autant un terme à toutes les spéculations entourant son avenir entre Rhône et Saône.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, avec la possibilité de prolonger jusqu’en 2027 si jamais il n’a pas changé de club lors du prochain mercato d’été, le Français arrive à un tournant de son aventure à l’OL. Un club où il a vite été considéré comme un talent hors norme et où il a gravi les échelons avec succès les uns après les autres. Une fois chez les professionnels, son explosion au plus haut niveau a pris un peu plus de temps que prévu. Il faut dire qu’il n’a pas toujours été compris par ses entraîneurs, hormis Laurent Blanc et Pierre Sage. Ce dernier en a fait un titulaire indiscutable cette saison.

Paris et Liverpool sont en pole

Cherki en est déjà à 5 buts et 7 assists en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Au-delà des chiffres, le joueur né en 2003 est très impressionnant dans le jeu, tout en étant juste et intelligent. Il est l’une des pièces maîtresses de l’OL cette saison. Forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues. D’autant que les clubs savent très bien que l’OL est interdit de recrutement cet hiver et doit vendre des joueurs dans les prochains mois. Comme expliqué sur notre site il y a tout juste un mois, les pensionnaires du Groupama Stadium ont fixé un premier prix de départ à 30 M€.

Nous vous avions aussi expliqué que le Bayer Leverkusen, Liverpool et le Paris Saint-Germain étaient très intéressés par son profil. Quelques semaines plus tard, ses courtisans sont toujours là. Selon nos informations, le PSG et Liverpool sont les deux clubs les plus chauds sur ce dossier. Ils poussent d’ailleurs pour mettre la main sur Rayan Cherki dès le mois de janvier 2025. L’idée étant de s’attacher au plus vite les services du footballeur lyonnais, mais aussi d’éviter la concurrence qui sera encore plus féroce l’été prochain. Il reste à savoir ce que le joueur et l’OL, dont les relations avec le PSG sont glaciales, comptent faire.