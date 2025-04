OM : Neal Maupay lâche ses vérités sur la mutinerie du vestiaire

Restant sur un revers inquiétant contre le Stade de Reims (3-1), l’Olympique de Marseille est dans une spirale négative. Après la rencontre contre les Champenois, Roberto De Zerbi a sévèrement critiqué ses joueurs dans les jours qui ont suivi. En conférence de presse avant le match face à Toulouse dimanche, Neal Maupay est revenu sur les événements de cette semaine et a tenu à clarifier la situation, notamment en ce qui concerne une éventuelle fracture entre le vestiaire et l’entraîneur.

Sur une potentielle fracture du groupe avec Roberto De Zerbi, Maupay a déclaré : « Il n’y a pas de cassure avec le coach, au contraire. On peut en sortir grandis. Il est tellement passionné que forcément après de mauvaises performances, il y a des choses à régler, comme dans toutes les familles et tous les couples. Mais on a besoin de lui, de tout le monde. On est tous avec lui. » Le joueur a également insisté sur l’unité du groupe malgré les critiques et la déception. « Si vous écrivez que tout va bien, personne n’achèterait vos journaux. Dans le groupe, on est tous sur la même longueur d’onde. On est tous déçus de nos performances et on a tous envie de réagir. On a tous un objectif, on est tous venus pour le coach et pour le projet Ligue des Champions du club. On a travaillé dur, on a eu des moments difficiles. Et ce n’est pas maintenant qu’on va lâcher. Je nous sens déterminés à prouver. Tous les efforts qu’on a faits jusqu’à présent vont payer, on en est persuadés », lâche-t-il.

Rebondir pour le match face à Toulouse

Maupay a aussi exprimé la volonté de se relever rapidement après les dernières performances, affirmant : « On est très concentrés et revanchards par rapport à nos dernières prestations. Nous sommes tous des compétiteurs et on veut renouer avec la victoire. Parce que ça fait quelques matchs qu’on n’a pas été au niveau. Personnellement, j’essaie d’être disponible pour aider l’équipe, même si j’ai moins de temps de jeu. Il reste 7 matches et 21 points à prendre et il y a encore énormément de choses à faire. On ne peut pas se démobiliser ! »

Enfin, concernant les ajustements nécessaires à l’entraînement et la réponse du coach, il a ajouté : « On doit sûrement en mettre plus. On s’est peut-être trop remis sur nos individualités, c’est une bonne piqûre de rappel. Dans le foot, si on ne met pas les bases, les efforts, des choses simples, si on ne les fait pas, ça devient compliqué de gagner des matchs. On en est conscients, et on a mis plus d’impact à l’entraînement. Cette semaine, le coach était là pour bosser et nous mettre face à nos responsabilités. Des fois, quand une méthode ne marche pas, il faut changer pour avoir une réaction. Donc je suis convaincu que c’est une bonne chose. Ça fait du bien de se prendre une claque des fois. Tout le monde sera prêt dimanche. Je repense à la défaite contre Auxerre. Il s’était passé des choses, on est allé en stage, mais après, on a connu l’un de nos meilleurs passages cette saison. »

