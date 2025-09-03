Menu Rechercher
Fodé Ballo-Touré signe à Metz

Par Maxime Barbaud
1 min.
Fodé Ballo-Touré @Maxppp

Fodé Ballo-Touré (28 ans) reste en Ligue 1. Après une pige de six mois du côté du Havre en deuxième partie de saison dernière (10 matchs joués), le latéral gauche s’est engagé en faveur du FC Metz jusqu’en juin 2026. Il vient remplacer Matthieu Udol, parti du côté de Lens durant l’été.

FC Metz ☨
𝗙𝗼𝗱𝗲́ 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼-𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ est Messin 🫡

🤩 Fensch Voyages vous présente notre nouvelle recrue 🔛
«Le FC Metz compte un nouvel élément dans ses rangs. Ce mercredi, les Grenats ont trouvé un accord avec Fodé Ballo-Touré. Libre depuis l’été dernier, le défenseur s’est engagé une saison plus une en option. Il est donc lié au club à la Croix de Lorraine jusqu’en juin 2026», dévoile le communiqué.

