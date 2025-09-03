Ligue 1
Fodé Ballo-Touré signe à Metz
1 min.
@Maxppp
Fodé Ballo-Touré (28 ans) reste en Ligue 1. Après une pige de six mois du côté du Havre en deuxième partie de saison dernière (10 matchs joués), le latéral gauche s’est engagé en faveur du FC Metz jusqu’en juin 2026. Il vient remplacer Matthieu Udol, parti du côté de Lens durant l’été.
FC Metz ☨ @FCMetz – 17:05 Voir sur X
«Le FC Metz compte un nouvel élément dans ses rangs. Ce mercredi, les Grenats ont trouvé un accord avec Fodé Ballo-Touré. Libre depuis l’été dernier, le défenseur s’est engagé une saison plus une en option. Il est donc lié au club à la Croix de Lorraine jusqu’en juin 2026», dévoile le communiqué.
