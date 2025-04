La folle anecdote de Nuno Mendes sur sa signature au PSG

C’est comme si c’était écrit. Dans un entretien accordé à Free Foot, le latéral gauche parisien, Nuno Mendes, a évoqué les coulisses de sa signature au club il y a quatre ans en provenance du Sporting Portugal. Il a notamment révélé avoir exprimé son souhait de jouer pour Paris à l’époque, avant même l’intérêt du club parisien. Quelques mois plus tard, il y signait dans les tout derniers instants du mercato.

La suite après cette publicité

«Mon agent, je lui ai toujours dit que je voulais jouer au PSG un jour, et il m’a dit au dernier moment (du mercato) que le PSG était intéressé. Je n’ai pas hésité, j’ai signé, et le mercato fermait dans 2 minutes, révèle le Portugais.

Ce que signifie Paris pour moi ? Beaucoup de grands joueurs sont passés par ici, je voulais faire partie de cette histoire, de ce club, qui est un grand club, on le sait tous. Est-ce que j’ai le sentiment de m’inscrire dans l’histoire de Paris et à mon poste ? Oui, on peut dire que oui, petit à petit, pas encore à 100% mais j’essaie d’écrire mon nom dans ce club, et je pense que je suis sur le bon chemin. J’ai mes coéquipiers qui sont de grands joueurs et qui m’aident tous les jours, il faut continuer pour inscrire mon nom dans ce club.»