L’OL a fixé un premier prix de départ pour Rayan Cherki

Dans le football, tout va très vite. Rayan Cherki le sait certainement mieux que quiconque. Tout a commencé très rapidement pour lui. Propulsé sur le devant de la scène à l’OL, où chacune de ses apparitions avec les jeunes du club était suivie de près par les amoureux des Gones, il a ensuite signé son premier contrat professionnel puis intégré l’équipe fanion à 16 ans. Après un long apprentissage, le natif de Lyon a déployé ses ailes sous les ordres de Laurent Blanc, le premier entraîneur à lui avoir véritablement fait confiance chez les pensionnaires du Groupama Stadium.

Mais après son départ en septembre 2023, Cherki n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée avec Fabio Grosso. Un technicien avec lequel le courant ne passait pas au final. On peut dire que ça va beaucoup mieux avec Pierre Sage. Ce dernier l’a bien plus utilisé l’an dernier. Cherki a donc terminé la saison avec un bilan de 3 buts et 9 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Mais quand l’heure du mercato d’été a sonné, les Lyonnais ont clairement ouvert la porte à un départ du joueur formé chez eux.

L’OL est marqué à la culotte par la DNCG

En quête de liquidités, les dirigeants rhodaniens espéraient en tirer un bon prix, alors que Cherki arrivait à un tournant de son aventure puisqu’il était en fin de contrat en juin 2025 à ce moment-là. Rapidement, le PSG s’était positionné et avait même trouvé un terrain d’entente avec Lyon, pour un transfert à hauteur de 15 M€. Mais le footballeur de 21 ans a pris son temps, lui qui avait un faible pour le football allemand où le BVB et le RB Leipzig étaient cités comme des prétendants. Finalement, ni l’un, ni l’autre n’a signé Cherki. Idem pour Paris, qui s’est retiré de la course à sa signature.

Malgré des avances de Fulham ou encore de la Lazio Rome, le joueur est finalement resté chez lui, bien décidé à être le maître de son destin. Mis de côté, il a été réintégré après avoir prolongé son bail jusqu’en 2026, avec une année en option jusqu’en 2027 si jamais il est toujours à l’OL à la fin du prochain mercato d’été. Mais cela ne devrait, a priori, pas être le cas. Dans le viseur de la DNCG, Lyon sait qu’il va devoir renflouer ses caisses pour répondre aux exigences du gendarme financier du football français.

Un prix de départ minimum pour Cherki

Cela passera notamment par des ventes de joueurs pour les Gones, qui sont interdits de recrutement cet hiver et qui ont été relégués à titre conservatoire. Parmi les éléments à fortes valeurs marchandes, on retrouve forcément Cherki. Il faut dire que le jeune homme enchaîne les bonnes prestations, que ce soit en club (2 buts et 3 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues) ou en sélection avec les Bleuets, lui qui a été décisif vendredi face à l’Italie en amical. Tout cela est une bonne chose pour l’OL. Dimanche, Skysports a révélé que Liverpool pense à lui.

Nous pouvons vous confirmer que les Anglais le suivent, tout comme le Bayer Leverkusen. Le PSG a toujours un œil sur lui d’après certains échos. Mais tous ses prétendants devront mettre la main au porte-monnaie. L’OL a fixé un prix de départ pour les négociations à 30 M€ nous a-t-on fait savoir. D’autres sources au club nous parlent, elles, d’un montant minimum compris entre 30 et 35 M€ pour essayer de s’offrir le Lyonnais. Ce qui est sûr, c’est que le joueur né en 2003 risque de vivre un mercato d’hiver encore plus animé que le précédent, lui qui a changé de représentants entre-temps. Le feuilleton ne fait que commencer…