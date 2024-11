Liverpool a choisi Rayan Cherki pour succéder à Mohamed Salah

Mis au placard au début de saison, Rayan Cherki est revenu de très, très loin. D’abord prolongé jusqu’en 2026 pour éviter qu’il ne parte gratuit en fin de saison, l’international Espoirs a déjà inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives avec son club formateur depuis le début de saison et s’est également montré performant avec les Bleuets, en parvenant à accrocher l’Italie en fin de match, ce vendredi (2-2), avec un but inscrit et une passe décisive réalisée. Le numéro 18 a également eu des mots forts après la rencontre.

«J’ai changé. J’essaie de tout mettre en œuvre pour réussir, que ce soit en A ou à l’OL, je viens pour faire mon travail, que ça se passe au mieux, prendre du plaisir et surtout en donner aux gens (…) On ne voit pas beaucoup de plaisir à la télévision. Moi, je veux que les gens viennent pour prendre du plaisir et je veux le faire tout au long de ma carrière», avait-il expliqué. Et cela a été entendu outre-Manche, puisque le milieu offensif de 21 ans est suivi de près par la Premier League, et notamment Liverpool, alors qu’un intérêt du PSG existe toujours.

Liverpool veut en faire le nouveau Salah

Selon le Daily Mail, Liverpool aurait jeté son dévolu sur la star lyonnaise pour en faire le remplaçant de Mohamed Salah. Moins performant que ces dernières saisons, l’Égyptien arrive en fin de contrat à l’été prochain. Les Reds sont donc conscients qu’il pourrait négocier avec un autre club dès le mois de janvier et se tourne donc vers l’avenir en s’intéressant à Rayan Cherki. Sous contrat jusqu’en 2026, avec une année en option s’il reste à l’OL l’été prochain, il pourrait également rapporter une belle somme d’argent à l’OL.

Alors que la DNCG a prononcé une rétrogradation à titre conservatoire du club à l’issue de la saison contre l’OL, couplée à une interdiction de recrutement et un encadrement de la masse salariale, le départ de Rayan Cherki vers un cador européen pourrait offrir une sécurité financière aux Gones, lui qui ne devrait pas partir cet hiver, selon son président John Textor : «on a perdu 15 millions d’euros de vente, mais avec un accord à plus long terme. Il a une plus grande valeur aujourd’hui que cet été. Il devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football».