ASSE : l’OL a demandé à la LFP de ne pas valider le résultat du derby !

Battu dans le derby par l’AS Saint-Étienne (2-0), l’Olympique Lyonnais va tenter de se relancer contre Rennes demain. Mais le club rhodanien ne décolère pas contre les événements du week-end dernier. Entre le carton rouge annulé de Lucas Stassin et le jet de projectiles sur l’arbitre assistant, les Gones attendent des réponses. Interrogé en conférence de presse, Paulo Fonseca a préféré évoquer le sportif et a surtout regretté l’attitude de ses joueurs qui, malgré les événements contraires, n’ont pas su répondre présents au rendez-vous.

«Je pense qu’on n’a pas joué le dernier match, en particulier les 45 premières minutes. Il faut réfléchir à nos dernières prestations. Le football, c’est beaucoup de mental. Ce qu’on a vécu à Manchester, c’était très dur. Mais pour le derby, on devait montrer une autre attitude. Après 120 minutes face à Manchester, on ne pouvait pas aligner les mêmes joueurs. J’ai peut-être trop changé l’équipe, mais je croyais en tout le monde. Pourtant, les 45 premières minutes, on n’a pas été nous-mêmes.» En coulisses, c’est différent. Si le cas Stassin n’est plus d’actualité, les Gones attendent de connaître la décision de la commission de discipline.

Des chances quasi nulles

Sixième du classement de Ligue 1 à trois longueurs du troisième, Lyon pourrait recoller au podium si les instances donnaient match perdu à l’ASSE en raison des graves incidents sur l’arbitre assistant du match. En attendant, le dossier a été mis en instruction. «Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’un officiel et interruption de la rencontre. Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 7 mai 2025, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.»

Cependant, RMC Sport et l’AFP nous apprennent cet après-midi que les septuples champions de France ont tenté une dernière manoeuvre juste avant le verdict de la commission de discipline. L’OL a tout simplement demandé à la Ligue de ne pas valider le résultat du derby en déposant un recours auprès de la commission d’organisation des compétitions (COC). Les médias ajoutent que les Gones savent que leurs chances de pouvoir rejouer le match sont presque inexistantes, mais ils espèrent déclencher « une prise de conscience » auprès de la commission de discipline et des arbitres afin d’être arbitrés de la manière la plus juste possible d’ici la fin de la saison.