PSG-Nice : Morgan Sanson savoure sa prestation exceptionnelle

Ce vendredi soir, le PSG est tombé, à domicile, face à l’OGC Nice. La formation de Luis Enrique est tombée sur un grand Marcin Bulka mais pas que. L’ancien Marseillais Morgan Sanson a notamment inscrit un doublé dont un sublime but au retour des vestiaires. Après la rencontre, le milieu de terrain s’est confié en zone mixte et a savouré son retour en forme.

La suite après cette publicité

«C’est une belle performance, mais dans nos têtes, on était l’équipe qui allait les embêter. On a eu de la réussite et un immense gardien. On a eu de la personnalité pour jouer sur le terrain. Franchement, après tous ses temps de galère et de misère, je suis très content et fier. Je vais savourer, mais je vais avoir la tête à Reims. J’espère que ce sera une victoire. C’est une super soirée pour moi. Je n’ai pas eu de doutes depuis mon retour. Je n’ai plus de douleurs. Le rythme et contre Paris avec des efforts qui prennent de l’énergie. Honnêtement, contre Reims, ça sera plus dur, car ils jouent le maintien, ça ne sera pas simple. On ne s’enflammera pas du tout après ce succès.»