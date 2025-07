Coupe du Monde des Clubs : Luis Enrique et le PSG tordent le cou aux oiseaux de mauvais augure

Le PSG a encore rendez-vous avec l’histoire. Demain (21h), le vainqueur de la Ligue des Champions affronte le lauréat de la Ligue Europa Conférence. Il ne s’agit pas de la Super Coupe d’Europe, que le PSG disputera le 13 août prochain contre Tottenham, mais bien de la finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea. Un mois et demi après son premier succès en C1, le club de la capitale a l’occasion d’inscrire une nouvelle ligne à son palmarès en devenant cette fois le premier à remporter cette compétition.

La suite après cette publicité

Dominateur aux États-Unis, le PSG apparaît comme le grand favori de cette finale, ce que rejette catégoriquement Luis Enrique. «Celui qui pense ça ne connaît rien au foot, tranche d’emblée le coach parisien en conférence de presse cette nuit. J’ai analysé cette équipe de Chelsea, elle a gagné la Ligue Conférence. J’aime beaucoup Enzo Maresca, il aime repartir de derrière, mettre du pressing, attaquer, c’est une équipe très complète. Ça ne va pas être facile. On va aborder ce match en se donnant à 100 %.» Les Blues ne se présenteront pas en faire-valoir.

La suite après cette publicité

«Dans 4 ans on ne sait pas où on sera»

Les hommes de Luis Enrique devront poursuivre sur leur lancée et afficher ce bloc collectif très efficace qu’ils présentent depuis plusieurs mois maintenant. «Une équipe de 11 stars, c’est ça le foot. C’est ce qu’on a la chance d’avoir maintenant. Ou plutôt 12, 13, 14, 15… C’est un engagement qu’on a pris avec le président, la direction sportive et moi. Que la vraie star soit l’équipe, une équipe dans laquelle les supporters se reconnaissent. Depuis mon premier jour à Paris, c’est quelque chose qu’on a réussi. On va bien perdre à un moment ou à un autre mais la voie est claire pour nous.»

Certains observateurs voient déjà cette équipe marquer l’histoire de son empreinte et entrer dans une ère de domination. Mais pour cela, il faut gagner à l’envie, et répéter les exploits. «Je pense que l’on est conscient de l’importance de ce match. On sait qu’il s’agit d’une opportunité en or pour nous, c’est une compétition qui n’a lieu que tous les 4 ans, assure de son côté Marquinhos. Dans 4 ans on ne sait pas où on sera, si on aura une autre opportunité d’y participer. (…) Cette finale a une valeur importante pour nous. Ce serait une saison parfaite et ce sera très dur à reproduire.» Chelsea sait à quoi s’en tenir…

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première finale de Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

Suivez le match Chelsea - PSG sur DAZN.