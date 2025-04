PSG : Marquinhos l’a mauvaise après la défaite contre Nice

Le Paris Saint-Germain ne terminera pas invincible. Sur leur pelouse du Parc des Princes, les Parisiens sont tombés pour la première fois de la saison contre une superbe équipe de Nice (1-3), héroïque et qui a réalisé une belle opération au classement en remontant au 4e rang. Après la rencontre, Marquinhos, bien que déçu après cette défaite à domicile, appelle au calme avant le rendez-vous contre Arsenal, en demi-finale de C1.

La suite après cette publicité

«On a perdu ce soir, Nice a été très, très efficace. Ils ont réussi à bien défendre, ils ne nous ont pas donné beaucoup d’espace sur le terrain, on n’est pas arrivé à créer les occasions claires qu’il fallait. On n’aime pas perdre ces matches, surtout à la maison. Ce sont des points qui, même si on est champion, passent… et voilà. C’est un moment de la saison très important. Ce n’est pas le moment de créer des doutes même si on a raté ce match-là, il faut garder la confiance parce qu’il y a des échéances très importantes qui arrivent. Et on sait qu’on peut faire mieux», a assuré le capitaine parisien sur DAZN.