PSG - Nice : les notes du match

Le Paris Saint-Germain est finalement tombé ! Trois journées avant la fin de la Ligue 1, les Champions en titre rêvaient de terminer la saison sans perdre le moindre. Et pour la réception de l’OGC Nice, qui espérait frapper fort afin de rester dans la course à la Ligue des Champions, Luis Enrique avait aligné son équipe type avant d’affronter Arsenal, en demi-finale de C1. Mais après un match assez étonnant de la part des Parisiens, Nice a réussi un véritable hold-up au Parc des Princes.

Car dès les premiers instants, le PSG a chauffé les gants de Bulka avec un Dembélé en grande forme (11e), avant une belle frappe excentrée déviée par le portier des Aiglons (25e). La pression parisienne s’intensifiait et Neves, puis Kvaratskhelia ne pouvait rien face aux réflexes de Bulka (26e et 28e). Et alors que Doué loupait encore l’occasion d’ouvrir le score (31e), un beau mouvement niçois permettait à Sanson de se retrouver devant Donnarumma et d’ouvrir le score (1-0, 34e).

Marcin Bulka a été héroïque

Un avantage pourtant de courte durée, car le PSG s’est rapidement relevé grâce à un superbe ballon piqué de Dembélé pour Ruiz, qui reprenait directement du pied gauche pour égaliser (1-1, 41e). Mais les Niçois, très combatifs en première période, n’ont rien lâché en seconde. Après une belle action construite, Clauss trouvait directement Sanson au point de penalty, qui lâchait une sublime reprise pour redonner l’avantage aux siens et s’offrir le doublé (2-1, 46e).

Nice a ensuite beaucoup subi, mais a défendu avec beaucoup de combativité et en ressortant parfaitement le ballon. Et sur un coup-franc obtenu depuis la gauche, Ndayishimiye, oublié au marquage, lâchait un beau coup de tête pour offrir le break au Parc des Princes. Sonnés après un festival de Bulka en fin de match pour éviter le deuxième but, les Parisiens ont donc concédé la défaite, la première et à domicile. Il faudra donc se relever avant d’aller à Londres, contre Arsenal mardi. De son côté, Nice repasse provisoirement 4e et revient dans la course à la C1.

L’homme du match : Bulka (9) : un match immense de la part du portier du Gym. Il a rapidement dû se mettre au travail, mis à contribution par Ousmane Dembélé, sortant sa frappe en corner (11e). Le Français venait de nouveau chauffer ses gants, mais le Polonais se montrait encore impérial malgré la puissance du tir (25e). Sur le corner qui suivait, il réalisait un nouvel arrêt splendide pour empêcher Neves d’ouvrir le score de la tête (26e). Devant Kvaratskhelia, il bouchait parfaitement son angle sur un tir au premier poteau de l’ancien Napolitain (29e). Mais malheureusement pour lui, il était abandonné par son arrière-garde et ne pouvait que s’incliner devant Ruiz (41e). Au cours du deuxième acte, il permettait aux siens de préserver leur avantage en envoyant un coup franc de Vitinha juste au-dessus de sa barre (63e). Il parachevait son œuvre d’une parade majestueuse devant Ramos (90e+1), enchaînant une nouvelle intervention décisive devant Vitinha (90e+2). Il s’est montré déterminant dans le succès niçois.

PSG :

- Donnarumma (4,5) : l’Italien a connu une soirée étrange. Peu mis en difficulté en première période, il a encaissé son premier but sur une action venue de nulle part en perdant son duel face à Sanson. Alors qu’il n’a rien eu à faire sur les deux autres buts encaissés, il n’a pas eu énormément de travail à délivrer ce soir, paradoxalement.

- Hakimi (5) : indiscutable sur le flanc droit de la défense parisienne, le Marocain a encore avalé les kilomètres ce vendredi. Présent défensivement face à un Ali Abdi qui est souvent monté de l’autre côté, le Marocain a, comme d’habitude, mis la main à la patte en phase offensive. Pour autant, le natif de Madrid a affiché un déchet technique frustrant. Malgré quelques bonnes inspirations, c’est encore légérement insuffisant malgré une deuxième période plus rayonnante.

- Marquinhos (5) : une soirée assez bizarre pour le Brésilien. Sans avoir eu beaucoup de travail à fournir, le capitaine du PSG et ses coéquipiers ont encaissé trois buts. Naïf dans sa sortie sur le premier but, il ne se parle pas sur le marquage du deuxième but de Sanson. Il n’a pas été au niveau de son compère Pacho en défense centrale.

- Pacho (5,5) : il aura été le seul défenseur parisien réllement au niveau ce vendredi. Pas fautif sur les trois buts encaissés, il a muselé les attaquants adverses et a annihilé Gaëtan Laborde en étant dominateur dans les duels. Auteur de nombreuses récupérations de balle, il a fait parler ses belles qualités d’intercepteur et a été plutôt bon à la relance malgré quelques passes longues forcées.

- Nuno Mendes (4,5) : le Portugais n’a pas été bon ce soir. Il monte également trop naïvement sur Jonathan Clauss lors de l’ouverture du score de Morgan Sanson. Dans son apport offensif, l’ancien du Sporting n’a pas su faire la différence malgré des qualités athlétiques toujours aussi impressionnantes. Auteur de trop nombreuses pertes de balles pour un défenseur gauche, il a également réalisé des fautes stupides qui lui ont valu un jaune à la 68e minute de jeu. Ses centres ratés ont également illustré le manque de précision des Parisiens ce soir.

- Fabian Ruiz (6) : l’Espagnol a sûrement été le meilleur parisien dans l’entrejeu ce vendredi. Ne se prenant pas pour un autre, il n’a pas pris énormément de risques à la création et a assuré le minimum avec des passes latérales. Cassant parfois quelques lignes, l’ancien de Naples a fait du mal sur ses projections offensives. C’est lui qui est l’auteur de l’égalisation en se projetant parfaitement dans la surface niçoise et en ajustant parfaitement un Bulka imperméable jusque-là (41e). Grattant certains ballons, il a également eu une légère influence à la récupération, même si ces deux compères de l’entrejeu ont été plus doués dans ce domaine. Il perd son duel avec Ndayishimiye sur le troisième but mais il est sévère de lui en vouloir sur ce point.

- Vitinha (4,5) : très disponible dans l’entrejeu parisien, le Portugais a affiché un déchet assez inquiétant. Malgré quelques bonnes inspirations et des prises de risques bien senties, l’ancien de Porto n’a clairement pas brillé dans une rencontre où l’entrejeu parisien a eu la maîtrise mais n’a pas su apporter ce plus pour sortir Paris de ce mauvais pas.

- Joao Neves (5) : au four et au moulin dans l’entrejeu, le Portugais n’a pas démérité ce vendredi. Même s’il n’a pas eu l’écueil offensif nécessaire pour faire la différence, il a su se rattraper en grattant de nombreux ballons et en faisant parler son sens de l’interception à de nombreuses reprises. Avalant les kilomètres, il n’a pas réalisé de choses décisives pour son équipe, mais n’a pas commis de grosses erreurs non plus. Averti à la 47e et remplacé par Warren Zaïre-Emery (59e), auteur d’une entrée combative.

- Kvaratskhelia (5) : le Géorgien a réalisé un match inconsistant. Toujours aussi dangereux dans ses envolées techniques, le Géorgien s’est heurté à une défense azuréenne solide. Ayant encore du déchet dans l’avant-dernier geste, il a également été frustré à la finition avec quelques frappes ratées et un Bulka en forme (40e). En seconde période, le Géorgien a été moins en vue malgré sa capacité à éliminer toujours aussi impressionnante. Pour autant, cela n’aura pas permis à Paris de sauver son invincibilité dans un match où les offensifs parisiens ont énormément vendangé. De trop nombreuses pertes de balles pour l’ancien de Naples en seconde période.

- Dembélé (5,5) : meilleur joueur du PSG cette saison, le joueur formé à Rennes a réalisé une prestation très intéressante offensivement. Très disponible et en jambes, il a souvent fait la différence grâce à son premier pas explosif et ses dribbles chaloupés. Pour autant, l’attaquant du PSG a affiché un manque de réalisme inquiétant face au but. Malgré de nombreuses grosses parades de Bulka (25e), le natif de Vernon a également pêché par un manque de justesse (48e) ou de sang-froid (33e). En confiance, il a néanmoins réalisé quelques gestes exceptionnels comme sa superbe passe décisive pour l’égalisation de Fabian Ruiz en première période. Toujours assez imprécis face au but, il aura été le symbole du manque de finition de Paris ce soir.

- Doué (4) : ce vendredi soir, Désiré Doué a montré qu’il était encore un jeune joueur avec de nombreuses failles. Complimenté à juste titre ces dernières semaines, l’ancien du Stade Rennais a affiché un déchet regrettable avec de nombreuses pertes de balle évitables. Malgré quelques gestes de classe, le néo-international français est passé à côté de son match à l’image de son incroyable loupé face à Bulka (38e). Une prestation qui montré qu’il est encore loin d’être parfait et qui devrait lui coûter cher avant Arsenal malgré un travail défensif à saluer. Remplacé par Barcola (59e), qui a essayé d’amener sa fougue en vain.

Nice

- Bulka (9) : voir ci-dessus.

- Abdelmonem (5,5) : l’Égyptien s’est montré assez frileux face à l’armada parisienne. S’il a tenté de s’imposer en début de match, à l’image de ce gros coup d’épaule sur Nuno Mendes (10e), il a vu les Parisiens multiplier les occasions de but et a trop souvent semblé spectateur, se reposant beaucoup sur les envolées de Bulka. Remplacé par Mendy (67e).

- Ndayishimiye (7) : le capitaine des Aiglons a longtemps su faire le dos rond, loin d’être une assurance tout risque non plus, laissant souvent son gardien faire le boulot. Mais il a fini par craquer alors que son équipe avait réussi l’exploit d’ouvrir le score. Sur un petit ballon aérien de Dembélé, il était beaucoup trop tendre pour empêcher Ruiz de marquer (41e). Lors du deuxième acte, il sauvait tout de même son camp en intervenant juste devant Doué qui avait le but grand ouvert (56e), et s’est montré plus à l’aise, notamment grâce aux deux buts d’avance. Il peut évidemment se targuer d’avoir inscrit le but du break pour son équipe, d’une tête totalement hors de portée pour Donnarumma (70e).

- Bard (7,5) : le Français s’est montré au niveau au Parc des Princes. Solide dans les duels, remportant quatre sur cinq en première période, il a globalement réussi à empêcher les Franciliens de percer le côté gauche de la défense niçoise. Agressif mais pas trop, propre à la relance, il a réalisé une belle performance.

- Clauss (7) : l’ensemble de la copie de l’ancien Marseillais est assez brouillon, avec parfois de la précipitation dans le domaine offensif. Mais par deux fois, il est venu permettre à son équipe de marquer : d’abord en remettant idéalement à Bouanani pour l’ouverture du score niçoise (34e), puis en envoyant un centre millimétré à Sanson (46e). Il a souffert défensivement sur son côté droit, surtout en première période, avant de voir Paris baisser de régime.

- Boudaoui (6) : une soirée éprouvante pour le joueur de 25 ans, qui a, lui aussi, passé la majorité de son temps à courir derrière le ballon. Ne faisant pas d’étincelles lors de ses rares prises de balle, il a néanmoins plutôt bien fermé l’axe. Il n’est pas exempt de tout reproche sur le but de Ruiz, trop en retard (41e).

- Rosario (6,5) : une partie correcte de la part du Dominicain. Très propre avec le ballon, il s’est parfois montré un peu timide, assurant l’essentiel. Mais il a globalement rempli son rôle, ne ménageant pas ses efforts face à la très nette possession parisienne.

- Abdi (6) : clairement plus défenseur qu’attaquant dans son rôle de piston gauche, surtout en première mi-temps, le Tunisien s’est pourtant créé la plus grosse occasion niçoise en première période : il héritait du ballon en pleine surface après une petite partie de billard, mais envoyait son tir au-dessus de la barre (30e). Moins mis sous pression lors des quarante-cinq dernières minutes, il a pu respirer davantage, sans se montrer étincelant. Averti d’un carton jaune (43e). Remplacé par Louchet (86e).

- Bouanani (8) : un match réussi pour l’Algérien, qui a brillé lorsqu’il le fallait. Alors que la domination parisienne était écrasante, le joueur de 20 ans a su jouer les bons coups avec brio. C’est lui qui gagnait du terrain dans le camp parisien et distribuait une passe sublime à Sanson pour l’ouverture du score (34e), puis bottait le corner repris de la tête par Ndayishimiye (70e). Remplacé par Diop (75e).

- Sanson (8,5) : comme l’ensemble de l’équipe de Franck Haise, le milieu de terrain a beaucoup couru après le ballon, mais quelle efficacité lorsqu’il l’a eu entre les pieds ! Alors que les siens n’avaient eu qu’une seule opportunité en première période, l’ancien d’Aston Villa est venu climatiser le Parc des Princes avec un sacré sang-froid devant Donnarumma (34e). Sa seconde période débutait de façon idyllique : il inscrivait un but fantastique d’une reprise de volée pour redonner l’avantage à son équipe (46e). Tout ce dont Nice avait besoin pour faire le coup parfait au Parc des Princes. Remplacé par Santamaria (68e).

- Laborde (5,5) : sur ses rares possibilités, l’avant-centre a manqué de précision et n’a souvent pas fait les bons choix. Sur la première possession dangereuse des Niçois, une contre-attaque, il tentait d’alerter Bouanani, mais avec maladresse et sans le bon timing (15e). Assez esseulé sur le front de l’attaque, il n’a pas bénéficié d’occasions pour se montrer décisif et est resté plutôt discret. Remplacé par Guessand (86e).