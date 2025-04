FC Barcelone : Wojciech Szczesny se confie sur son tabagisme

À la veille de la finale de la Coupe du Roi, Wojciech Szczesny s’est confessé auprès d’ESPN. Au cours de l’entretien, le gardien du FC Barcelone a admis être toujours prisonnier d’une vieille mauvaise habitude : le tabagisme. « J’ai perdu le combat. Quand j’étais très jeune, j’ai créé une habitude très négative pour moi. Et je sais que c’est le cas. J’ai simplement perdu contre elle. Pour quiconque regarde ceci : ne faites pas ce que j’ai fait », a-t-il lancé, tenant à avertir les plus jeunes.

Toujours à ce sujet, le Polonais explique préférer l’assumer lorsqu’on lui en parle : « je préfère ne pas en parler. Mais si quelqu’un me pose la question, oui (je fume). Mais je préférerais qu’on ne me pose pas la question parce que je ne veux pas être un mauvais exemple. » À 35 ans, l’ancien dernier rempart de la Juventus est sorti de sa retraite cet hiver pour compenser la blessure de Marc-André Ter Stegen. Plus qu’un joker de luxe, le portier est devenu un cadre de l’équipe d’Hansi Flick, se montrant très convaincant dans les buts. Il pourrait même causer un sacré casse-tête à son coach alors que celui qu’il avait initialement remplacé est de retour.