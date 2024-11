France Espoirs : la grande sortie de Rayan Cherki après sa superbe soirée

Alors qu’il était encore indésirable et au fond du gouffre en tout début de saison, Rayan Cherki (21 ans) est revenu métamorphosé après avoir été finalement prolongé pour deux saisons supplémentaires et réintégré dans le groupe de l’Olympique Lyonnais. Enfin à un haut niveau depuis son but libérateur contre l’OM (2-3), l’international Espoir a déjà inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives avec son club formateur, depuis le début de saison. Et cela s’est confirmé pour son retour dans le groupe de l’équipe de France Espoirs.

La suite après cette publicité

Lors du premier match de préparation à l’Euro Espoirs, les Bleuets ont accroché l’Italie en fin de match, ce vendredi (2-2), grâce à une grande prestation du numéro 18, buteur et passeur décisif dans ce match où il se sera le plus montré. Kumbedi, sur un exploit de son partenaire lyonnais, était proche d’offrir la victoire en fin de match. Un match nul rudement acquis alors que les Bleus étaient menés 2-0, mais Rayan Cherki, au micro de La Chaîne L’Équipe après la rencontre, espérait plus.

Les mots forts de Rayan Cherki

«On a eu une bonne réaction, j’ai poussé un petit coup de gueule, avec le coach, car je ne nous ai pas trouvé assez présents dans l’impact. On prenait des coups, ils se baladaient. Il fallait rectifier cela, c’est ce qu’on a fait et je pense que, quand on joue comme cela, nous avons une équipe pour battre tout le monde. Il y a un peu de regrets, on a eu quelques actions, mais il a manqué ce qu’on a mis en deuxième, car tout au long du match avec cette attitude, ils n’auraient pas vu le jour», a d’abord expliqué Cherki, qui arrive à un nouveau tournant de son aventure entre Rhône et Saône.

La suite après cette publicité

Avant d’avoir des mots plus forts sur son bon début de saison et sur l’actualité de cette fin d’année. «Je devais le faire depuis longtemps, j’ai changé. J’essaie de tout mettre en œuvre pour réussir, que ce soit en A ou à l’OL, je viens pour faire mon travail, que ça se passe au mieux, prendre du plaisir et surtout en donner aux gens. Quand on voit ce qu’il se passe partout, même avec les matches, on ne voit pas beaucoup de plaisir à la télévision. Moi, je veux que les gens viennent pour prendre du plaisir et je veux le faire tout au long de ma carrière». Il faudra confirmer cela contre l’Allemagne, mardi prochain (18h15).