OL : Corentin Tolisso soulagé d’avoir éviter une énorme blessure

Après la victoire de l’OL contre Rennes (4-1), Corentin Tolisso est revenu sur la prestation des Lyonnais et surtout ses dix derniers jours mouvementés entre le carton rouge contre Manchester United et sa blessure face à l’ASSE :

«on avait à cœur de réagir. On a une semaine dernière très compliquée avec ces deux défaites. On avait à cœur de bien réagir devant notre public et je pense qu’on l’a fait d’une bonne manière, même si on s’est relâché en deuxième mi-temps. Je pense qu’on peut être content du match. J’ai eu très peur, surtout connaissant mon passé. J’ai été très rassuré après l’examen. J’ai tout fait pour être présent ce soir. C’était une course ccontre-la-montre On a essayé de faire un bon straps pour que ça tienne. J’ai pu jouer et aider l’équipe»