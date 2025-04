Ligue 1 : l’OL martyrise le Stade Rennais et met la pression sur l’OM et Monaco

L’heure était aux défis samedi soir pour l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, lors de cette 31e journée de Ligue 1. Deux équipes en pleine mutation sous la houlette de nouveaux entraîneurs qui cherchaient à marquer de précieux points dans cette fin de saison. À Lyon, Paulo Fonseca, récemment intronisé, s’efforce d’insuffler sa patte offensive à un collectif en reconstruction, longtemps malmené en début de saison. De son côté, Habib Beye, fraîchement arrivé en Bretagne, a su rétablir l’ordre et la confiance au sein d’un groupe rennais jusque-là en quête d’identité. Dans un Groupama Stadium sous haute pression, cette confrontation avait des allures de test majeur pour les deux formations : pour l’OL, l’occasion était de confirmer un renouveau fragile en continuant de se rapprocher des places européennes, tandis qu’à Rennes, il subsistait la possibilité d’affirmer les fondations d’un projet sportif neuf à développer l’été prochain. Entre espoirs renaissants et ambitions retrouvées, ce duel s’annonçait décisif.

La suite après cette publicité

Actuellement 7e du championnat et battus la semaine passée lors du derby par Saint-Etienne (2-1), l’OL devait se relancer dans la course au top 4. En face, Rennes est 10e et reste sur deux victoires lors des deux dernières journées, la confiance est ascendante chez les Bretons. Du côté des compositions d’équipes, Paulo Fonseca faisait confiance à son 4-2-3-1 avec Perri de retour dans le but, Maitland-Niles et Tagliafico sur les côtés de la défense, Niakhaté et Mata forment la charnière. Tolisso était bien présent au milieu de terrain avec Matic et Almada en meneur de jeu. Enfin, Cherki et Fofana entouraient Lacazette en attaque. Habib Beye optait de son côté pour un 3-5-2 désormais classique. Le coach rennais reconduisait exactement le même onze que face à Nantes, Al-Tamari et Kalimuendo étaient notamment associés en attaque. La première période a rapidement été dominée par les locaux.

Les Gones ne rigolaient pas !

En effet, même si Rennes poussait fort en ce début de rencontre avec une nouvelle frappe de Kalimuendo que Perri a bloquée assez facilement (4e). Puis, Fofana a inscrit un but fantastique Trouvé côté gauche, il a provoqué avant de rentrer dans l’axe. Il s’est ouvert une fenêtre de tir et sa frappe du droit a terminé au fond des filets avec l’aide de la transversale (8e, 1-0). Ainsley Maitland-Niles a récupéré le ballon côté droit et a servi Tolisso à l’entrée de la surface. Le tir du champion du monde 2018 a été absolument parfait, venant se loger dans le petit filet droit, tandis que Samba est resté figé (25e, 2-0). Cherki a amené du danger avec une frappe du droit consécutive à un corner, mais Samba s’est interposé sur sa ligne (33e). Et ce n’était pas fini : Almada a progressé balle au pied dans l’axe du terrain. L’Argentin a temporisé avant de décaler son capitaine à droite. Lacazette a pris son temps puis a armé un tir puissant qui a trompé Samba (39e, 3-0). Dans ce premier acte, Rennes manquait totalement d’envie désormais en attaque, la défense de l’OL était sereine et appliquée, à l’image de Niakhaté, auteur d’une performance complète. A la pause, la vie était belle pour des Gones qui n’ont pas été inquiétés une seule seconde. En seconde période, Rennes a rapidement réagi. Almada a commis une énorme erreur de relance dans l’axe, offrant une véritable passe décisive à Mohamed Kader Meïté. L’attaquant a frappé et a trompé Perri, qui n’a fait que ralentir le tir (50e, 3-1).

La suite après cette publicité

Les Lyonnais ont tenté de frapper fort directement. En effet, Lacazette pensait inscrire un doublé mais il était nettement en position illicite. Son doublé a donc été annulé par les arbitres (56e). Bousculés en début de seconde mi-temps notamment à cause des assauts de Mohamed Kader Meïté (58e, 64e), les Lyonnais avaient repris le contrôle du ballon. La confiance était revenue chez les locaux, à l’image de ce deuxième but refusé côté OL. Rayan Cherki avait bien servi Malick Fofana, mais l’international français espoir a été signalé en position de hors-jeu (68e). Blas a décoché une magnifique frappe, suivie d’une envolée spectaculaire de Perri ! L’attaquant rennais a slalomé dans l’axe avant d’envoyer un tir flottant vers la lucarne, mais le portier de l’OL a sorti un bel arrêt (72e). Quelques minutes plus tard, Georges Mikautadze a été trouvé dans la surface par Cherki. Le Géorgien a remis d’une petite pichenette au jeune Français, qui a contrôlé avant d’enchaîner avec une reprise acrobatique magistrale (77e). Il s’est ensuite vu refuser son doublé (81e). Par la suite, Samba a réalisé une parade incroyable. Tessmann a été lancé côté gauche et a centré fort devant le but. Mikautadze est arrivé pour reprendre, mais son tir du droit a été détourné de manière somptueuse par le portier rennais. Le ballon a ensuite rebondi sur la barre avant d’être dégagé (88e). Suffisant pour verrouiller un succès précieux (4-1). Lyon n’a pas failli à la tâche.