L’OL annonce la prolongation de Rayan Cherki

Cela était attendu, mais c’est désormais officiel. Mis à l’écart depuis l’été dernier en raison de la fin de son contrat en juin prochain, Rayan Cherki n’apparaissait plus dans le groupe professionnel de Pierre Sage en ce début de saison 2024-25. Malgré plusieurs offres venant de Premier League, du Borussia Dortmund, mais aussi du Paris Saint-Germain, le milieu offensif de 20 ans était finalement resté dans son club formateur. Des suites d’un désir mutuel de jouer ensemble cette saison, l’OL et Rayan Cherki ont travaillé sur les contours d’une prolongation et les parties se sont rapidement mises d’accord.

L’Olympique Lyonnais vient, ce samedi soir, d’annoncer «la prolongation du contrat de Rayan Cherki pour deux saisons supplémentaires, dont une conditionnée, permettant à l’attaquant lyonnais de continuer d’écrire son histoire avec son club de cœur qu’il a rejoint en 2010, à l’âge de 7 ans, est-il écrit, avant de revenir sur les raisons de ce revirement de situation. Rayan Cherki a souhaité s’inscrire durablement dans le projet sportif de l’Olympique Lyonnais. À quelques heures de l’Olympico et à l’aube de retrouver la Coupe d’Europe, l’OL se réjouit de pouvoir compter sur son attaquant, profondément attaché à sa ville et à son club». Une bonne nouvelle pour le joueur français et l’OL.