OL : coup de théâtre dans le dossier Rayan Cherki !

Les indésirables de l’Olympique Lyonnais font les gros titres ! À l’heure où le club rhodanien doit trouver environ 70 M€ pour satisfaire les exigences de la DNCG, la direction lyonnaise s’active dans tous les sens pour trouver des solutions. L’une d’entre elles est assez simple. Elle consiste à négocier avec le potentiel futur club de John Textor ou avec Nottingham Forest, un autre club très ami de l’OL sur le mercato.

Ernest Nuamah est ainsi courtisé par les Toffees et les Reds, tandis que Lyon s’est déjà mis d’accord avec l’actuelle lanterne rouge du classement de Premier League dans le dossier Orel Mangala. De son côté, Rayan Cherki patientait. Et aujourd’hui, L’Équipe nous apprend qu’un revirement de situation est en passe de se produire pour le joueur médaillé d’argent aux JO 2024 de Paris.

Cherki, le retour

Obligé d’engranger des liquidités, l’OL n’avait pas eu d’autres choix que de pousser Cherki au départ, à un an de la fin de son bail. Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund, le milieu offensif a vu ces deux deals capoter. Courtisé par Fulham, Cherki n’a pas voulu donner suite à cette offre. Face à cette situation, les Gones lui ont proposé trois choix : trouver un club capable d’apporter 15 M€, rester un an sans jouer ou prolonger.

Et d’après le quotidien sportif, Cherki est désormais ouvert à l’idée de signer un nouveau contrat. Le joueur pourrait même bénéficier d’une légère augmentation de salaire. Pur produit de l’OL, le jeune homme de 21 ans réintègrerait ainsi l’équipe première, lui qui n’a plus joué depuis la finale de la Coupe de France perdue face au PSG (1-2).