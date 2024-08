OL : Ernest Nuamah pisté par… Everton et Nottingham Forest

L’Olympique Lyonnais est en pleine galère sur le marché des transferts. Après avoir promis à la DNCG de vendre pour 100 millions d’euros cet été, la formation rhodanienne pensait réussir à se séparer des indésirables. Et à quelques jours de la fin du marché des transferts, les indésirables ne sont pas partis, bien au contraire. Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Rayan Cherki et Paul Akouokou sont toujours au club. Résultat, il faut commencer à penser à se séparer de certains joueurs de l’effectif.

La suite après cette publicité

Dans ce sens, le club a rapidement ouvert la porte à certaines recrues récentes lyonnaises. En plus de Maxence Caqueret, formé au club et qui avait un bon de sortie, l’OL a clairement fait comprendre qu’il ne retiendrait aucun joueur. Ces dernières heures, la presse anglaise révélait ainsi qu’Orel Mangala, acheté pour 34,8 millions d’euros à Nottingham Forest cet été (il était prêté depuis janvier dernier), se rapprochait d’Everton en prêt sec. Everton, un club convoité par John Textor depuis plusieurs mois pour un rachat, alors que les supporters lyonnais pointaient surtout du doigt la somme colossale dépensée par la direction lyonnaise à Nottingham Forest pour l’international belge. En plus de celle dépensée pour Moussa Niakhaté (31 millions d’euros).

À lire

Noah Sadiki n’ira pas à l’OL

L’OL réclame 30 millions

Mais en plus du milieu belge, une autre récente recrue pourrait faire ses valises : il s’agit d’Ernest Nuamah. Selon les informations de L’Équipe, l’international ghanéen est pisté du côté de la Premier League. Lyon, qui a besoin urgent de liquidités, réclame 30 M€ pour céder son joueur qui est sous contrat jusqu’en 2028. Et les deux clubs de Premier League intéressés se nomment… Nottingham Forest et Everton. Deux clubs avec qui John Textor entretient donc de très bonnes relations.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Ernest Nuamah a signé l’été dernier en provenance de Molenbeek, autre club de la galaxie Eagle Foot de John Textor. Le club belge avait été utilisé pour contourner les sanctions de la DNCG puisqu’il avait été acheté à Nordsjælland avant d’être prêté dans la foulée à l’OL. Cet été, Lyon avait décidé de lever l’option d’achat du Ghanéen pour un total de 28,5 M€ alors qu’il avait été acheté au club danois pour 25 millions. Selon les informations du quotidien français, deux clubs saoudiens ont tenté de contacter Nuamah, qui n’est pas intéressé par la Saudi Pro League. Reste à savoir si ce départ va se concrétiser…