Ligue 1

PSG : l’incroyable raté d’Ousmane Dembélé sur penalty contre Angers

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG 1-0 Angers

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé à domicile face à Angers (1-0). Une victoire sur la plus petite des marges qui permet aux Parisiens d’enchaîner avec un second succès de rang en Ligue 1. Vainqueur sur le même score la semaine passée contre Nantes, les Parisiens peinent à montrer leur meilleur visage en ce début de saison.

L1+
L'énorme raté d'Ousmane Dembélé 😳

#PSGSCO
Pour ce retour victorieux au Parc des Princes, Ousmane Dembélé ne s’est pas montré sous son meilleur visage. Peu influent sur le jeu offensif des siens, celui qui est l’un des grands favoris au Ballon d’Or n’a même pas débloqué son compteur. Il en avait pourtant l’occasion à la 25e minute avec un penalty qu’il a totalement loupé…

