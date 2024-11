Mercato : la grosse tentation de l’OL avec Rayan Cherki

Les mercatos se suivent et risquent de se ressembler pour Rayan Cherki. L’été dernier, le footballeur né en 2003 a été placé sur la liste des joueurs potentiellement transférables, comme pratiquement tous les joueurs de l’Olympique Lyonnais. Surveillés de très près par la DNCG, les Gones voulaient récupérer des liquidités en vendant certains éléments. Concernant Cherki, les pensionnaires du Groupama Stadium souhaitaient également s’en séparer puisque le Bleuet était en fin de contrat en juin 2025. Rapidement, plusieurs clubs sont sortis du bois pour tenter de s’offrir le grand espoir de l’OL. L’un des premiers a été le Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale a discuté avec Lyon, mais aussi avec l’entourage du joueur de 21 ans. Un accord avait même été trouvé entre les champions de France et les Rhodaniens au mois de juin dernier. Un montant de 15 M€ avait été évoqué. Mais le natif de Lyon avait fait patienter les Franciliens, lui qui avait été approché par le Borussia Dortmund. Une attitude qui n’a pas été du goût du PSG, notamment du président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier n’était également pas très emballé à l’idée de collaborer avec Fayza Lamari, dont la société gérait à l’époque les intérêts de Cherki.

Le renouveau de Cherki

Après Paris, le BVB a ensuite jeté l’éponge sur ce dossier, tout comme le RB Leipzig qui était venu aux renseignements. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, d’autres clubs se sont positionnés, comme la Lazio Rome ou Fulham. Mais ils n’ont pas eu les faveurs du clan Cherki. Mis de côté un bon moment par Pierre Sage, le jeune joueur a finalement été réintégré par les Gones, après la prolongation de son contrat jusqu’en 2026, avec une année en option si jamais il est toujours au club à la fin du prochain mercato d’été.

Une bonne nouvelle pour l’OL, qui aurait pu le perdre gratuitement en 2025, et pour le joueur, bien décidé à réussir chez lui. Et ce choix a été payant. Rayan Cherki réalise son meilleur début de saison sous le maillot des Gones. Décisif (2 buts et 3 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues, 614 minutes jouées), il a mûri dans son et apporte beaucoup plus au collectif. S’il fait encore parfois quelques gestes superflus, il est en train de passer un cap, lui qui est un titulaire indiscutable aux yeux de son coach. Son entente avec Alexandre Lacazette et Malick Fofana est également très précieuse pour les Gones.

Un départ dans les tuyaux ?

Sportivement, cela est donc une bonne chose pour Lyon. Mais c’est aussi le cas économiquement. En effet, L’Equipe explique ce vendredi que le prix du joueur, qui a changé d’agent il y a quelques semaines, est actuellement estimé à 25 M€. Le quotidien sportif ajoute que Liverpool se serait renseigné à son sujet et que le PSG pourrait revenir à la charge puisque Luis Campos apprécie beaucoup Cherki. De son côté, le joueur est concentré sur l’OL, bien qu’il rêve du Real Madrid comme son ami Kylian Mbappé et qu’il ait le béguin pour la Bundesliga. En ce qui concerne l’OL, L’Equipe précise que le club n’est a priori pas vendeur cet hiver.

L’idée est de continuer avec lui pour essayer de finir en bonne position au classement en L1 et tenter de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais cela dépendra sûrement de ce que la DNCG décidera de faire ou non avec Lyon, qui a publié un communiqué de presse financier très inquiétant il y a peu. John Textor va devoir apporter des garanties au gendarme financier du football tricolore. Le quotidien sportif évoquait récemment une somme comprise entre 100 M€ et 200 M€. Vendre certains joueurs risquent donc d’être nécessaire. Rayan Cherki, qui est toujours dragué par l’Algérie en sélection, fait partie des éléments potentiellement transférables…comme l’été dernier.