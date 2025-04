L2 : le Paris FC recolle en tête, Laval n’y arrive plus

Pour ce traditionnel multiplex de la 29e journée de Ligue 2, le Paris FC a réalisé la bonne opération du week-end en s’imposant contre Clermont, et recolle provisoirement à Lorient, en tête du Championnat et qui recevra Pau samedi. Le club francilien laisse le CF63 dans une position délicate (17e) et avec un point de retard sur Martigues, barragiste après sa défaite contre Rodez (12e).

Plus haut dans le classement, Laval (6e) a été renversé par Grenoble (9e) et réalise la mauvaise opération en vue de la fin de saison, puisqu’ils sont maintenant à cinq points de Dunkerque, premier qualifié pour les play-offs. Dans les autres résultats de la soirée, Annecy et Bastia se sont accrochés et restent derrière Laval au classement. Enfin, Ajaccio (11e) s’est imposé en fin de match contre Amiens (13e) et s’éloigne loin de la zone rouge.