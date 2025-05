Les débuts du fils de Cristiano Ronaldo inquiètent le Portugal

Cristiano Ronaldo (40 ans) n’a pas encore raccroché ses crampons que son fils Cristianinho (14 ans) commence déjà à porter le maillot du Portugal. Actuellement du côté d’Al-Nassr en Arabie saoudite où il évolue dans les catégories jeunes du club où son père évolue, le jeune attaquant poursuit son apprentissage du football de haut niveau. D’ailleurs, il a été sélectionné pour la première fois avec les U15 du Portugal afin de disputer le tournoi international Vlatko Markovic en Croatie jusqu’au 18 mai prochain. Ce mardi contre le Japon lors d’une victoire 4-1 des jeunes Portugais, il est rentré à la 53e minute.

Une apparition sous les acclamations et les yeux de nombreux scouts comme ceux de Manchester United, du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, du RB Leipzig, d’Hoffenheim, de l’Inter, de la Juventus, de l’Atalanta ou encore de Salzbourg. Félicité sur les réseaux sociaux par son père Cristiano Ronaldo : «fier de toi mon fils» mais aussi sa grand-mère Dolores Aveiro : «je suis très fière de mon petit-fils, qui suit les traces de son père en représentant notre équipe nationale. Grand-mère sera là pour te soutenir. Fierté», le jeune attaquant se sait bien soutenu. Au Portugal où on apprécie le talent de son géniteur depuis plus de 20 ans, l’attente est également très importante et ce mercredi c’était un petit événement contre la Grèce.

Une première titularisation compliquée

En effet, Cristiano Ronaldo Junior était titulaire pour la première fois avec les jeunes du Portugal. Et si les observateurs ont été assez sympathiques lors du match précédent où il avait montré une aisance technique sans pour autant peser, cette fois cela s’est moins bien passé. Procédant à de nombreux changements par rapport au match de la veille avec 10 nouveaux joueurs sur le terrain, le sélectionneur João Santos a donc opté pour Cristianinho sur l’aile gauche de son attaque. Dans un match assez fermé en première période, la Grèce a eu la meilleure occasion et le Portugal a eu du mal à s’illustrer. Offensivement, le jeune Daniel Freire qui évolue au Luxembourg à Fola Escah a montré quelques bonnes séquences, contrairement à Cristianinho qui a plutôt déçu.

Considéré comme nerveux et inefficace avec le ballon au cours de ce match, le jeune attaquant est d’ailleurs sorti rapidement du terrain au bout de 59 minutes de jeu alors que la Grèce menait 1-0, finalement, le Portugal a arraché le match nul 1-1 et défiera demain après-midi l’Angleterre à 13h45. Un match où Cristianinho tentera de montrer plus de choses. Premier de son groupe, le Portugal devrait d’ailleurs se qualifier aisément pour la demi-finale prévue le vendredi 16 mai. Les occasions de décortiquer un peu plus le phénomène Cristianinho ne manqueront pas sur les terres lusitaniennes.