16 équipes bataillent pour signer Cristiano Ronaldo Jr

Un petit évènement. La semaine dernière, le Portugal a annoncé la convocation de Cristiano Ronaldo Jr (14 ans) avec l’équipe nationale U15. Ce qui a fait réagir au pays, où on rêve qu’il marche sur les traces de son père. D’ailleurs, CR7 n’a pas caché sa joie et son émotion de voir sa progéniture défendre les couleurs du Portugal. « Fier de toi mon fils», a écrit le quintuple Ballon d’Or sur ses réseaux sociaux. La grand-mère de Cristianinho, Dolores Aveiro, a aussi réagi à cette grande nouvelle sur son compte Instagram.

« Je suis très fière de mon petit-fils, qui suit les traces de son père en représentant notre équipe nationale. Grand-mère sera là pour te soutenir. Fierté », a-t-elle écrit en ajoutant une photo avec Cristiano Ronaldo Jr. Convoqué pour participer au tournoi international de Vlatko en Croatie (13 au 18 mai), il a fait ses premiers pas hier en sélection lors de la victoire 4 à 1 face au Japon. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu sous les acclamations, signe qu’il était très attendu. C’est le cas de le dire.

De nombreux clubs sont venus l’observer

En effet, The Sun révèle que de nombreux clubs ont envoyé des recruteurs afin d’observer le joueur qui évolue actuellement à Al-Nassr en Arabie saoudite. C’est le cas de Manchester United qui présente l’avantage de parfaitement connaître le jeune joueur puisqu’il a joué pour les Red Devils durant 14 mois lors du deuxième passage de son père chez les Red Devils. Il évoluait notamment aux côtés du fils de Wayne Rooney, Kai. Un scout était donc présent hier en Croatie afin de faire un rapport sur Cristiano Ronaldo Jr.

Celui-ci sera intégré au dossier que possède déjà Ruben Amorim au sujet du jeune joueur, qui pourrait être titulaire face à la Grèce ou l’Angleterre. Mais la concurrence sera féroce pour s’offrir le fils de CR7. En effet, The Sun révèle que Tottenham est également sur le coup. De plus, 10 clubs allemands, dont le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et Hoffenheim étaient également présents dans les tribunes pour l’observer. L’Inter, la Juventus, l’Atalanta et Salzbourg étaient aussi de la partie. Du beau monde donc pour observer Cristiano Ronaldo Jr et certainement d’autres talents portugais.