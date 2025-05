L’Espagne a totalement retourné sa veste avec Kylian Mbappé

Collectivement, cette première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid n’aura pas été le big-bang promis : hormis une Supercoupe d’Europe et un Mondial des clubs, qui sont presque une "formalité" dans un club de cette envergure, les Merengues ont vu la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et bientôt la Liga leur échapper. Ils ont pu retarder le sacre du Barça hier en s’imposant miraculeusement contre Majorque dans les derniers instants du match (2-1), mais celui-ci pourrait désormais intervenir ce soir en cas de succès des Catalans dans le derby face à l’Espanyol.

Mais comme le football moderne s’est mis à compter depuis son entrée dans l’ère de l’individualisation de la performance, parler de la saison individuelle de Kylian Mbappé fait aussi sens. Souvent pointé du doigt en début de saison, le Français n’est aujourd’hui plus le premier coupable désigné par la presse espagnole, bien au contraire. Hier, c’est encore lui qui a sonné la révolte en s’offrant un but magnifique en solitaire face à Majorque, et les médias ibériques ne sont pas avares en compliments à son égard ce matin.

«Il est meilleur que Lamine Yamal»

Cristina Cubero, journaliste pour El Chiringuito, a par exemple déclaré avec fermeté après la rencontre : «Mbappé est le meilleur du monde, et devant Lamine Yamal». Si cette déclaration fera bondir certains supporters catalans de leur chaise, elle montre aussi bien à quel point Mbappé a su dessiller le regard des observateurs espagnols. «Le Français a été le meilleur joueur de l’équipe encore, il s’est révélé comme un véritable cauchemar pour la défense de Majorque. Il a vraiment faim, et il est en quête du Pichichi avec ce nouveau but», écrit Marca. Hier, Mbappé est devenu le premier joueur à marquer 28 buts pour sa première saison en Liga depuis un certain Ronaldo Nazario avec le Barça en 1997.

Mundo Deportivo, en Catalogne, ajoute : «Kylian Mbappé est devenu le recordman de buts du Real Madrid sur une première saison au club. La star française a désormais marqué 28 buts en Liga (Alfredo Di Stéfano en avait marqué 27 en 1953/54) et consolide sa position de Pichichi pour 2024-25, ce qui le rapproche aussi de remporter le Soulier d’Or.» Pour information, Mbappé a marqué 28 buts en championnat, soit 10 de moins que Viktor Gyökeres, mais le "prestige" du championnat est aussi récompensé dans le barème du Soulier d’Or. Résultat : Mbappé n’a désormais plus qu’un point de retard sur le Suédois (56 contre 57), et reste à hauteur de Mohamed Salah. «Les six buts de la star française lors de ses trois derniers matchs de championnat le placent en position de prétendre à ce titre à Gyökeres et Salah. Kylian a à sa portée le Pichichi, mais aussi le Soulier d’Or, ce qui n’était pas pensable il y a encore deux semaines», écrit AS. Mbappé a donc l’occasion de remporter son premier Soulier d’Or, pour sa première saison madrilène.