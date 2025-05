Le PSG ferme la porte à Rayan Cherki

C’est une petite phrase qui a fait couler beaucoup d’encre hier soir. Rayan Cherki, seul joueur de champ non parisien présent dans le onze type de la saison de Ligue 1, s’est exprimé sur cette distinction avec humour, évoquant ses bonnes relations avec certains joueurs du PSG, comme Ousmane Dembélé et Bradley Barcola : « je les connais tous, Ousmane est un bon ami, Bradley aussi ». Interrogé, par la suite, sur une possible adaptation au vestiaire parisien, Cherki a éludé, tout en gardant le sourire : « si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas… ».

Une manière habile de ne pas fermer de porte, sans pour autant en ouvrir une vers Paris. Mais selon nos informations, le Paris Saint-Germain ne prévoit pas de se positionner sur le dossier Rayan Cherki cet été. Malgré une saison brillante avec l’Olympique Lyonnais – 12 buts et 19 passes décisives en 43 matches – le jeune international espoir français ne figure pas dans les priorités du club de la capitale. Le PSG explore d’autres profils offensifs et ne compte pas formuler d’offre pour le Lyonnais à ce stade.

Un avenir loin de Paris

Cette tendance confirme que, malgré son talent et les rumeurs récurrentes de départ, Cherki devra sans doute envisager un avenir loin du Parc des Princes. Cette fois, l’hypothèse parisienne semble définitivement écartée. L’été dernier, Rayan Cherki aurait pu rejoindre le PSG : un accord était proche d’être trouvé entre Paris et l’OL autour de 15 millions d’euros, et le joueur s’apprêtait à rejoindre le projet de Luis Enrique. Finalement, le transfert ne s’était pas concrétisé pour plusieurs raisons, et le milieu offensif de 21 ans était resté à Lyon.

Mis à l’écart en début de saison dans l’attente de sa prolongation de contrat jusqu’en 2026, Cherki était en pleine incertitude quant à son futur entre Rhône et Saône. Mais loin de plier, il a su rebondir de manière spectaculaire après cette fameuse extension de bail, enchaînant les performances de haut niveau pour signer la meilleure saison de sa jeune carrière : 12 buts et 19 passes décisives en 43 matchs avec les Gones. Une montée en puissance remarquée, qui relance aujourd’hui l’intérêt de plusieurs grands clubs européens… mais donc pas celui du PSG.